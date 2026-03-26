Doanh số xe chạy xăng dầu tại châu Âu lao dốc, xe điện khởi sắc

Do tác động từ cuộc xung đột tại Iran và giá dầu tăng mạnh, nhu cầu đối với xe điện tại thị trường EU được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao.

Tuy nhiên, tổng lượng đăng ký xe mới tại EU, Anh và khối EFTA (bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein) chỉ tăng 1,7% trong tháng 2, đạt 979.321 xe, cho thấy mức tăng trưởng tổng thể khá khiêm tốn.

Dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) cho thấy, xe điện chiếm 18,8% thị phần xe mới trong hai tháng đầu năm, tăng đáng kể so với mức 15,2% của cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng có 312.369 xe điện được đăng ký trong hai tháng đầu năm, nhờ đóng góp lớn từ thị trường Pháp (tăng 38,5%) và Đức (tăng 26,3%).

Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của ngày càng nhiều mẫu xe điện giá dễ tiếp cận, cùng với các chương trình ưu đãi từ chính phủ. Tuy nhiên, không phải thị trường nào ở châu Âu cũng ghi nhận sự tăng trưởng. Cụ thể, doanh số xe điện tại Hà Lan giảm mạnh 34,9%, còn tại Bỉ giảm 11%.

Đáng chú ý, lượng xe Tesla đăng ký mới tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chấm dứt chuỗi sụt giảm kéo dài. Tuy vậy, thương hiệu xe điện Mỹ vẫn xếp sau BYD đến từ Trung Quốc, với khoảng cách rất sít sao. Cả hai thương hiệu đều nắm giữ 1,8% thị phần, trong khi doanh số của BYD đã tăng hơn gấp đôi trong hai tháng đầu năm, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Xe hybrid trên đà tăng

Xe hybrid vẫn là lựa chọn phổ biến nhất tại châu Âu, chiếm 38,7% thị phần. Con số này bỏ xa xe chạy xăng thuần túy, vốn chỉ chiếm 22,5% lượng đăng ký xe mới trong năm nay.

Riêng trong tháng 2, các loại xe điện thuần (BEV), xe hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe hybrid tự sạc (HEV) chiếm tới 67% tổng lượng đăng ký mới, tăng mạnh so với mức 58,5% cùng kỳ năm ngoái.

Xe xăng tiếp tục suy giảm

Doanh số xe xăng đang lao dốc, giảm 23,3% trong tháng 2. Trong đó, Pháp ghi nhận mức giảm tới 48,5%, Đức giảm 22,8%, Tây Ban Nha giảm 20,8% và Italy giảm 18,6%.

Cùng kỳ năm ngoái, xe xăng còn chiếm 29% thị phần. Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, xe điện có thể vượt qua xe xăng chỉ sau một năm nữa.

Xe hybrid sạc ngoài là lựa chọn phổ biến thứ tư, sau xe hybrid tự sạc, xe thuần xăng và xe thuần điện, với thị phần đạt 9,8% (so với 7,4% cùng kỳ năm ngoái).

Xếp sau PHEV là xe sử dụng động cơ diesel, với thị phần 8,1% (giảm 17,7%), và nhóm “khác” chiếm 2,2%.