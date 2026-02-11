Mua xe sang đã qua sử dụng: Tiền sửa chữa, bảo dưỡng cao gấp đôi giá trị xe

Những chiếc xe sang đã qua sử dụng có sức hấp dẫn rất lớn, vì giá bán thấp hơn rất nhiều so với thời điểm mua mới. Tuy nhiên, thực tế nhiều lần cho thấy chính những chiếc xe đó lại dễ dàng trở thành “gánh nặng tài chính” cho chủ nhân. Trường hợp của một chủ xe Volvo S90 đời 2017 dưới đây là ví dụ điển hình.

Người này mang xe tới đại lý để làm một số hạng mục bảo dưỡng, nhưng nhận được báo giá sửa chữa gây choáng: 16.000 USD, tương đương khoảng gấp đôi giá trị thị trường hiện tại của chiếc xe.

Một chiếc Volvo S90 đời 2017 (Ảnh: Consumer Reports).

Chiếc Volvo S90 đã chạy được 178.500km, tức là bước vào giai đoạn mà các chi tiết bắt đầu lão hóa, bảo dưỡng bị dồn lại và hao mòn tích tụ ngày càng rõ. Với ô tô hiện đại, chỉ số công-tơ-mét (ODO) như vậy chưa đến mức “thảm họa”, nhưng thường là ngưỡng mà các vấn đề bắt đầu xuất hiện dồn dập nếu việc bảo dưỡng trước đó không được thực hiện đều đặn.

Báo giá từ đại lý phản ánh đúng thực trạng đó, với hàng loạt hạng mục cần sửa chữa, thay mới, như: phanh, mô-tơ đề, cả hai ắc quy, càng chữ A, rô-tuyn lái, cao su/chân máy hệ truyền động, gói bảo dưỡng mốc 120.000 dặm (khoảng 190.000km) và đáng chú ý nhất là dịch vụ thay đai cam.

Chi tiết cuối cùng đặc biệt quan trọng, bởi báo giá đưa ra hai phương án khác nhau cho hạng mục này. Điều đó có nghĩa là tổng chi phí 16.000 USD thực chất có thể giảm xuống khoảng 14.000 USD, tùy lựa chọn của chủ xe.

Tuy nhiên, ngay cả khi điều chỉnh như vậy, cộng thêm một vài lưu ý nhỏ khác chỉ vài trăm USD, tổng chi phí sửa chữa vẫn ở mức rất lớn, vượt xa giá trị hiện tại của chiếc xe.

Khi chủ xe chia sẻ báo giá này lên mạng xã hội Reddit, nhiều thành viên - bao gồm cả những người từng sở hữu xe tương tự hoặc kỹ thuật viên - đã vào bình luận.

Báo giá sửa chữa chiếc Volvo S90 đời 2017 trong bài (Ảnh: Reddit u/Dazzling_Street_3475).

Không ít ý kiến cho rằng mức báo giá này là “bình thường” đối với một chiếc sedan hạng sang gần 10 năm tuổi và đã chạy hơn 100.000 dặm (160.000km).

Một số người khác lại thấy lạ, khi có quá nhiều hạng mục phát sinh cùng lúc. Nhưng thực tế cho thấy dịch vụ hậu mãi là mảng đem lại lợi nhuận lớn cho các đại lý, nên không khó hiểu khi kỹ thuật viên sẽ liệt kê mọi chi tiết tiềm ẩn nguy cơ hỏng hóc.

Điều không cần tranh cãi là chi phí bảo dưỡng ô tô, trong nhiều trường hợp, đã vượt xa mức “đắt đỏ” và tiến thẳng tới ngưỡng “sửa không đáng, bỏ thì tiếc”.

Những mẫu xe sang hiện đại như Volvo S90 được trang bị hệ thống điện tử phức tạp, nhiều ắc quy và các chi tiết hệ truyền động đặc thù, tất cả gói gọn trong một không gian rất nhỏ. Khi xe hết bảo hành và quá trình khấu hao diễn ra mạnh, chỉ cần vài hạng mục sửa chữa lớn cũng đủ để báo giá vượt quá giá trị thực tế của chiếc xe.