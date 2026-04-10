Tasco và Ford lập "liên minh" trạm sạc, thị trường xe điện thêm sức nóng

Theo đó, tính đến hết tháng 4, hai bên đã sở hữu tổng cộng 32 trạm sạc nhanh DC. Đến hết năm 2026, Tasco Auto dự kiến hoàn tất phủ sóng trạm sạc tại hệ thống showroom và các công trình thuộc hệ sinh thái Tasco trên toàn quốc với hơn 55 trụ sạc nhanh.

Song song, Ford Việt Nam đầu tư 34 trụ sạc tại các vị trí trọng điểm. Như vậy, dự kiến đến hết năm 2026, mạng lưới cộng hưởng này sẽ đạt 86 điểm sạc. Đây là lần đầu tiên hai doanh nghiệp ô tô lớn chia sẻ hạ tầng trạm sạc.

Khách hàng sử dụng xe xanh của Ford hoặc các nhãn hiệu do Tasco Auto phân phối có thể sử dụng dịch vụ trạm sạc thông qua ứng dụng VETC. Qua đó, người dùng có thể định vị, tìm kiếm trạm sạc và kiểm tra tình trạng trụ sạc, súng sạc.

Chi phí sạc điện sẽ được trừ trực tiếp vào ví VETC. Hiện tại, ứng dụng này có khoảng 4 triệu khách hàng là chủ ô tô tại Việt Nam. Ngoài ra, các tiện ích bên trong showroom của hai bên cũng được chia sẻ để chủ xe sử dụng.

Ford hiện chỉ có duy nhất Mustang Mach-E là xe thuần điện. "Cú bắt tay" với Tasco Auto cho thấy họ đang muốn mở rộng dải sản phẩm xe năng lượng mới.

Trong khi đó, Tasco Auto là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền 5 thương hiệu ô tô tại Việt Nam, bao gồm Volvo, Lynk & Co, Geely và sắp tới là Zeekr, Lotus.

Trong dải sản phẩm của từng thương hiệu, Volvo hiện có EC40, Geely hiện có EX2, EX5, Lotus sắp bán Eletre, Emeya, và Zeekr sắp bán 7X và 009. Đây đều là những mẫu xe thuần điện, thành bại về doanh số phụ thuộc rất lớn vào hạ tầng trạm sạc công cộng.

Theo thống kê của ứng dụng Việt EV, trên cả nước hiện có 657 trạm sạc (không tính trạm sạc V-Green). Trong khi đó, V-Green - công ty phát triển mạng lưới sạc xe điện thuộc Vingroup - đang có 150.000 cổng sạc, và đang chuẩn bị đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc trên toàn quốc.