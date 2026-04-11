10 mẫu ô tô có doanh số thấp nhất quý I: Có xe chỉ bán được 1 chiếc

Xuất hiện trong danh sách 10 mẫu ô tô có doanh số thấp nhất quý I chủ yếu vẫn là những cái tên quen thuộc, nhưng vắng bóng các xe Hàn như Kia Soluto, K5 và Morning. Lý do là bộ ba này không còn được nhà sản xuất công bố doanh số chi tiết hàng tháng, mà được gộp chung với K3 từ đầu năm nay.

Do đó, Hyundai Elantra lọt vào trong bảng xếp hạng, dù đạt doanh số 124 chiếc trong 3 tháng đầu năm. Đây cũng là mẫu xe Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong danh sách.

Hai sản phẩm bán chậm nhất Việt Nam trong quý I là Ford Mustang Mach-E và Honda Civic Type R, đều ghi nhận doanh số chỉ 1 chiếc. Đây là những dòng xe không dành cho khách hàng phổ thông và chủ yếu phân phối theo dạng đơn đặt hàng.

Toyota Land Cruiser Prado và Alphard cũng là hai sản phẩm hướng tới khách hàng đặc biệt, khi sở hữu giá bán lẻ đề xuất lên tới hơn 4 tỷ đồng. Dù vậy, lũy kế doanh số 3 tháng đầu năm của Alphard vẫn tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong những cái tên còn lại, Suzuki Jimny là sản phẩm thường xuyên được giảm giá tới 100 triệu đồng, nhưng vẫn khó thoát tình trạng “ế”. Mitsubishi Pajero Sport chỉ ghi nhận doanh số tháng 2, không bán được chiếc nào trong tháng 1 và tháng 3.

Chiếm phần lớn bảng xếp hạng 10 xe bán chậm nhất trong 3 tháng đầu năm là sản phẩm mang thương hiệu Nhật Bản, chiếm 8 vị trí. Xe Hàn và xe Mỹ đều chỉ có 1 đại diện.