Hyundai Palisade 2026 được bán trở lại sau sự cố lỗi ghế

Dừng bán trên phạm vi toàn cầu

Vào tháng 3, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã đưa ra thông báo triệu hồi dòng xe Hyundai Palisade 2026 trên phạm vi toàn cầu, sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng khiến một trẻ nhỏ tử vong.

Hyundai Palisade 2026 đã được nâng cấp toàn diện về thiết kế ngoại thất (Ảnh: Hyundai)

Hãng đã quyết định dừng bán Palisade 2026 trên phạm vi toàn cầu và triệu hồi kiểm tra số xe đã bán. Tại thị trường Mỹ, Hyundai đã triển khai triệu hồi 68.500 chiếc Palisade 2026. Tại Hàn Quốc, Hyundai cũng phát đi chương trình triệu hồi 58.000 xe.

Các xe bị ảnh hưởng chủ yếu là bản Limited và Calligraphy, vốn trang bị ghế điều khiển điện ở hàng hai và hàng ba.

Để khắc phục lỗi trên, Hyundai cho biết sẽ thực hiện việc cập nhật phần mềm cho hệ thống điều khiển ghế. Bản cập nhật này sẽ cải thiện khả năng phát hiện người hoặc vật cản, bổ sung các cơ chế bảo vệ và nâng cao mức độ an toàn tổng thể của hệ thống.

Hoàn thành cập nhật phần mềm

Theo hãng tin Reuters, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã hoàn tất việc cập nhật phần mềm. Theo đó, để sử dụng được tính năng gập ghế điện hàng 2 và 3, cửa phía sau bên phải cần được mở. Tính năng điều khiển gập ghế điện trên màn hình giải trí trung tâm đã bị loại bỏ.

Đối với nút bấm vật lý để gập ghế, người dùng phải nhấn và giữ. Bên cạnh đó, hệ thống đã được nâng cấp để phát hiện người ngồi hoặc vật cản khi thực hiện thao tác gập ghế.

Với các xe thuộc diện triệu hồi mà chưa được cập nhật phần mềm, Hyundai khuyến cáo chủ xe nên đảm bảo không có người hoặc vật cản, đặc biệt là trẻ em, trước khi kích hoạt ghế điện, và không bấm nút gập lưng ghế khi đang ra vào xe bằng chức năng trượt ghế hàng hai.

Hàng ghế thứ 2 và 3 trên Hyundai Palisade 2026 (Ảnh: Hyundai).

Sau khi hãng thực hiện việc cập nhật phần mềm, Palisade thế hệ mới đã được bán trở lại ở Mỹ. Tuy nhiên, tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai vẫn chưa đưa ra thông báo tương tự.

Hiện tại, mẫu Hyundai Palisade bán tại Việt Nam vẫn là thế hệ cũ, sử dụng động cơ diesel 2.2L, với 4 phiên bản, có giá bán dao động từ 1,489 tỷ đồng đến 1,569 tỷ đồng. Trong nhiều tháng liên tiếp, Hyundai Thành Công Việt Nam đã thực hiện việc giảm giá bán cho Palisade, mức giảm lên tới 200 triệu đồng.

Cuối tháng 3, một số đại lý Hyundai tại Việt Nam đã thực hiện việc nhận cọc cho thế hệ mới của dòng SUV Palisade. Chi tiết các phiên bản cũng như giá bán của mẫu xe này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng trong quý III, Hyundai Palisade 2026 sẽ được ra mắt người dùng trong nước.