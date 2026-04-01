Hyundai Santa Fe máy dầu đi 2 năm vẫn bán đắt hơn xe mới

Sau gần 2 năm kể từ khi Hyundai Santa Fe được nâng cấp lên thế hệ mới và loại bỏ máy dầu, những chiếc xe thế hệ cũ sở hữu tùy chọn động cơ này vẫn được đông đảo người dùng Việt săn đón. Xu hướng đó biến Santa Fe máy dầu trở thành một trong những mẫu xe Hàn Quốc giữ giá nhất từ trước tới nay.

Đơn cử như chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2024 (VIN 2024) trong bài viết này. Xe có ngoại thất màu đen, thuộc phiên bản Dầu cao cấp nhất, mới đi 12.000km và đang được một showroom kinh doanh xe cũ tại Hà Nội chào bán với mức giá 1,325 tỷ đồng.

Sau 2 năm, ngoại thất của chiếc Hyundai Santa Fe Dầu Cao cấp VIN 2024 này vẫn còn mới, có thể do chủ cũ ít sử dụng (Ảnh: Nguyễn Tiến).

Mức giá này đắt hơn đáng kể so với xe mới. Hyundai Santa Fe đời mới có giá bán lẻ đề xuất cao nhất lên tới 1,369 tỷ đồng, nhưng đã liên tục được ưu đãi giảm giá tới 200 triệu đồng trong nhiều tháng gần đây.

Thậm chí, mức giá sang nhượng của chiếc Santa Fe máy dầu trên còn cao hơn giá niêm yết của chính nó ở thời điểm mua mới, cụ thể là 1,219 tỷ đồng vào năm 2024.

Ngoài tùy chọn động cơ dầu được khách Việt ưa chuộng, Hyundai Santa Fe đời cũ còn được đánh giá là có thiết kế bắt mắt hơn thế hệ mới (Ảnh: Nguyễn Tiến).

Cuối năm 2024, phóng viên Dân trí từng ghi nhận một chiếc Hyundai Santa Fe Dầu Cao cấp VIN 2024 đi khoảng 3.000km được một đại lý xe cũ tại Hà Nội rao bán với mức giá 1,35 tỷ đồng. Con số này cho thấy rõ sức nóng của Santa Fe máy dầu vẫn chưa hạ nhiệt sau 2 năm.

Hiện tại, giá dầu diesel chưa được điều chỉnh giảm mạnh như giá xăng, vẫn duy trì ở mức khoảng 35.000 đồng/lít. Điều này khiến khách Việt có xu hướng tìm kiếm sản phẩm có khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong thời gian gần đây, nhưng dường như Santa Fe máy dầu là ngoại lệ, vẫn được đông đảo khách hàng quan tâm.

Nội thất của chiếc Hyundai Santa Fe Dầu Cao cấp VIN 2024 chưa có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian, thậm chí khu vực “yên ngựa” vẫn còn nguyên nilon (Ảnh: Nguyễn Tiến).

Tại Việt Nam, động cơ dầu được khách mua xe ưa chuộng nhờ hiệu suất vận hành và tính kinh tế, khi có mức tiêu thụ tốt hơn máy xăng. Với Hyundai Santa Fe VIN 2024, cỗ máy dầu SmartStream 2.2L sản sinh 202 mã lực và 441Nm, cho mức tiêu thụ trung bình 6,9 lít/100km.

Ở thế hệ mới nhất, phải đến phiên bản Calligraphy Turbo, Santa Fe mới sở hữu thông số vận hành ấn tượng hơn thế hệ cũ sử dụng máy dầu. Cụ thể, mẫu SUV cỡ D Hàn Quốc sử dụng máy xăng tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh 277 mã lực và 422Nm, nhưng có mức tiêu thụ trung bình 9,57 lít/100km.

Chính vì vậy, Hyundai Thành Công đã bổ sung thêm phiên bản hybrid cho Santa Fe, nhằm thu hút những khách hàng quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Biến thể này có giá 1,369 tỷ đồng, sử dụng máy xăng, tăng áp, dung tích 1.6L, kết hợp với mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 232 mã lực và 367Nm, với mức tiêu thụ trung bình 5,1 lít/100km.