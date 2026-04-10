Loạt ô tô bán chậm trong tháng 3: Chủ yếu là xe Nhật, Wigo kén khách nhất

Trong bối cảnh thị trường ô tô khởi sắc trong tháng 3, doanh số của nhóm 10 mẫu xe bán chậm nhất cũng cải thiện. Đáng chú ý, Toyota Wigo bất ngờ trở thành mẫu xe kén khách nhất, sau thời gian dài vắng bóng khỏi bảng xếp hạng này.

Ngoài Wigo, có 4 mẫu xe Toyota khác cũng góp mặt, gồm: Corolla Altis, Land Cruiser Prado, Alphard và Land Cruiser. Ngoại trừ Altis, các sản phẩm còn lại đều không dành cho khách hàng phổ thông, do sở hữu giá bán lên tới hơn 4 tỷ đồng.

Dù vậy, doanh số của Land Cruiser Prado và Alphard vẫn tăng trưởng so với tháng 2, và đây được xem là kết quả kinh doanh ấn tượng, theo nhận định của giới chuyên gia. Ba mẫu xe Nhật còn lại trong bảng xếp hạng gồm: Suzuki Swift, Jimny và Isuzu mu-X, đều là những cái tên đã xuất hiện từ tháng trước.

Hai mẫu xe biến mất khỏi danh sách xe bán chậm tháng 3 gồm: Ford Mustang Mach-E và Honda BR-V. Trong đó, Mustang Mach-E cũng là sản phẩm nhắm tới nhóm khách hàng đặc biệt, và đang có cơ hội cải thiện doanh số sau khi được nhà phân phối điều chỉnh giá niêm yết giảm 900 triệu đồng, xuống còn 1,699 tỷ đồng.

Như vậy, xe Nhật vẫn đang “phủ sóng” danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam tháng 3 với 8 vị trí. Hai mẫu xe còn lại đến từ các thương hiệu Hàn Quốc là Kia Sorento và Hyundai Elantra.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp Kia Sorento góp mặt trong Top 10 xe bán chậm, kể từ khi được nâng cấp vào tháng 9/2025.