Ô tô điện có mất giá nhanh hơn xe xăng?

Trong vòng một thập kỷ qua, ô tô điện ngày càng phổ biến tại Mỹ nhờ chi phí vận hành thấp hơn, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ chính phủ, hạ tầng trạm sạc phát triển và giá bán ngày càng cạnh tranh. Sự chuyển đổi nhanh chóng từ xe xăng sang xe điện cũng khiến cho thị trường ô tô cũ trở nên sôi động hơn.

Xe điện VinFast VF8 (Ảnh: Hội An).

Đối với nhiều người tiêu dùng, giá niêm yết không phải là yếu tố quyết định; họ còn quan tâm đến giá trị bán lại của xe sau khoảng 3-5 năm sử dụng. Trước đây, xe điện thường mất giá nhiều do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, chất lượng pin giảm sút… Tuy nhiên, các nghiên cứu mới cho thấy giá bán lại của ô tô điện và xe xăng hiện không còn quá lớn.

Theo dữ liệu từ Recurrent Auto và Recharged, giá trị bán lại của xe điện chịu sự ảnh hưởng lớn bởi “sự lỗi thời”. Với động cơ đốt trong truyền thống, một chiếc ô tô có tuổi đời 5 năm thường không khác nhiều so với xe mới về mặt kỹ thuật.

Tuy nhiên, khoảng cách này đang dần được thu hẹp nhờ một số yếu tố như giá xe điện ổn định hơn, việc kiểm tra tình trạng pin ngày càng dễ dàng và thị trường xe điện cũ dần minh bạch hơn.

Bảng tính xét trên ô tô điện và xăng có cùng tầm giá 45.000 USD (Tổng hợp: Autoblog).

Trung bình, xe xăng mất khoảng 40-50% giá trị sau 5 năm. Trong khi đó, con số tương ứng của xe điện là 55-70%. Tuy nhiên, khoảng cách này đang dần được thu hẹp bởi các yếu tố, như giá xe điện ổn định hơn, dễ kiểm tra tình trạng pin hơn và tốc độ mất giá chậm hơn.

Có một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị bán lại của xe điện. Thứ nhất là tình trạng pin. Với xe chạy xăng, độ cũ của xe có thể được tính bằng quãng đường đã đi. Với ô tô điện, tình trạng của bộ pin sẽ quyết định giá trị chiếc xe. Nếu pin còn tốt, ô tô điện sẽ giữ giá hơn trên thị trường xe cũ. Xe điện vẫn còn trong thời hạn bảo hành (khoảng 8 năm hoặc hơn 160.000km) được giá hơn.

Thứ hai là công nghệ. Những nâng cấp về phạm vi hoạt động và hiệu suất của ô tô điện cũng có thể khiến các xe đời cũ mất giá nhanh chóng. Điều này cũng xảy ra với xe chạy xăng; tuy nhiên, tốc độ phát triển công nghệ của ô tô điện được đánh giá là nhanh hơn nhiều.

Thứ ba là chính sách ưu đãi. Để xe điện dần trở nên phổ cập với người tiêu dùng, nhiều hãng xe đã liên tiếp đưa ra các chương trình ưu đãi giá bán. Điều này cũng khiến cho xe điện đã qua sử dụng ngày càng mất giá hơn.

Tuy nhiên, tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng của xe điện thấp hơn xe xăng cũng là yếu tố được nhiều người dùng xem xét. Trong vòng 5 năm, tổng chi phí chăm sóc xe điện thường thấp hơn 30-40% so với xe xăng.

Với ô tô chạy xăng, người dùng sẽ phải thay dầu định kỳ, thay bugi, đai truyền động hay một số chi tiết đắt tiền khác. Với xe điện, người dùng không phải quá bận tâm đến các chi phí này. Với xe điện, các chi tiết phải thay thế định kỳ có thể kể đến lốp, má phanh, dung dịch làm mát pin… cùng với các bản cập nhật phần mềm.