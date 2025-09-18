Ram khai tử dự án xe bán tải điện, thừa nhận bỏ động cơ V8 là một sai lầm

Ram đã ra mắt mẫu xe bán tải thuần điện Ram 1500 REV như một đối thủ của Chevrolet Silverado EV và Ford F-150 Lightning tại Triển lãm ô tô New York 2023. Theo kế hoạch ban đầu, hãng sẽ chính thức tung ra thị trường mẫu xe thuần điện đầu tiên, nhưng giờ đây đã quyết định dừng dự án này lại.

Mẫu xe bán tải thuần điện Ram 1500 REV (Ảnh: Ram).

Trong thông báo phát ra vào ngày 12/9, Ram tuyên bố sẽ dừng dự án xe bán tải thuần điện. Tuy nhiên, cái tên "REV" sẽ vẫn được sử dụng, vì công ty đang triển khai dự án xe hybrid dùng động cơ đốt trong chỉ để sạc pin (REV) - mẫu Ramcharger, thay cho Ram 1500 REV.

Thông báo viết: "Nhận thấy nhu cầu đối với xe bán tải thuần điện cỡ lớn tại Bắc Mỹ không cao, Stellantis (tập đoàn mẹ của Ram), sẽ điều chỉnh chiến lược sản phẩm và dừng phát triển mẫu xe bán tải thuần điện cỡ lớn".

Ban đầu, Ram định chính thức bán xe 1500 chạy điện vào năm 2024, nhưng đến tháng 5, công ty thông báo lùi sang năm 2026 vì đã chuyển hướng tập trung sang xe Ramcharger hybrid.

Ram đã đưa động cơ Hemi V8 trở lại với mẫu xe bán tải 1500. Tân CEO Tim Kuniskis của hãng thừa nhận rằng việc loại bỏ động cơ được yêu thích đó là một sai lầm.

“Chúng tôi đã phạm sai lầm”, ông Kuniskis chia sẻ với các phóng viên. Sự trở lại của động cơ V8 đã nhanh chóng chứng tỏ sức hút với khách hàng.

Ram là cái tên mới nhất trong ngành ô tô điều chỉnh kế hoạch làm xe thuần điện. Audi được cho là đã huỷ bỏ việc sản xuất mẫu RS6 chạy điện. Honda đã huỷ bỏ dự án SUV thuần điện cỡ lớn. Trong khi đó, Lamborghini được cho là cũng đang cân nhắc lại dự án xe thuần điện.