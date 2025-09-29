Vừa về đại lý, bản đặc biệt của Suzuki XL7 đã được giảm 70 triệu đồng

Năm nay, nhiều thương hiệu ô tô kỉ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam. Trong đó Ford tổ chức một buổi lễ hoành tráng, Toyota triển khai chuỗi hoạt động kỉ niệm. Suzuki chọn cách mở bán phiên bản đặc biệt cho dòng XL7 Hybrid.

Biến thể này có tên gọi Black Edition, bắt đầu được bán ra từ 15/9 với giá bán không đổi: 599,9 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Là phiên bản kỉ niệm, Suzuki XL7 Hybrid Black Edition vẫn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ như các bản thường. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 70 triệu, hạ giá bán thực tế xuống 529,9 triệu đồng.

Mức giá này đang khá hấp dẫn so với các mẫu MPV 7 chỗ cùng cỡ, thậm chí dễ tiếp cận ngang một mẫu sedan hạng B như Toyota Vios (cao nhất 545 triệu đồng). Ngoài giảm giá trực tiếp, một số đại lý còn tặng thêm phụ kiện chính hãng cho khách mua XL7 Hybrid Black Edition.

Xe vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Như tên gọi, Suzuki XL7 Hybrid Black Edition sở hữu ngoại thất đen toàn bộ, từ lưới tản nhiệt cho đến la-zăng, cản trước/sau, ốp sườn… Trang bị của biến thể đặc biệt này không khác bản thường, gồm: đèn LED trước/sau, đèn LED định vị ban ngày, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện.

Nội thất của xe cũng sử dụng màu đen chủ đạo. Khu vực trung tâm có màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Tiện nghi cơ bản với điều hòa tự động, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, 6 loa, ghế da pha nỉ.

Suzuki XL7 Hybrid Black Edition được trang bị hệ truyền động mild-hybrid như bản thường, gồm máy xăng, 4 xi-lanh, dung tích 1.5L sản sinh 103 mã lực và 138Nm, kết hợp với máy phát tích hợp khởi động (ISG), pin lithium-ion và hộp số tự động 4 cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe có mức tiêu thụ trung bình 5,9 lít/100km.

Nội thất của Suzuki XL7 Hybrid Black Edition (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, nhưng sức tiêu thụ của sản phẩm này chưa thể so được với những cái tên như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Sau 8 tháng đầu năm, XL7 bán được tổng cộng 1.596 chiếc.

Trong khi đó, mẫu xe có giá bán thuộc tầm cao trong phân khúc như Honda BR-V (629-705 triệu đồng) đạt doanh số 2.572 chiếc trong cùng kỳ.

Giới chuyên gia nhận định, sức tiêu thụ của XL7 Hybrid chưa cao một phần do trang bị chưa đủ hấp dẫn, trong khi khách Việt ngày càng khắt khe hơn trong trải nghiệm. Ngoài ra, hệ thống đại lý của Suzuki Việt Nam có độ phủ chưa lớn như các thương hiệu khác, chưa đem lại nhiều sự thuận tiện cho người dùng trong việc mua sắm hay bảo dưỡng, chăm sóc xe.