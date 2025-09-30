Từ 1/10, nhiều ô tô chưa liên kết tài khoản giao thông vẫn có thể qua trạm

Từ ngày 1/10, Nghị định 119/2024 chính thức có hiệu lực, quy định chỉ những chủ ô tô đã định danh và liên kết hợp lệ với phương tiện thanh toán mới được phép nạp tiền để sử dụng làn thu phí không dừng (ETC). Nếu không chuyển đổi, phương tiện có thể bị từ chối qua trạm ETC.

Tuy nhiên đến nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể chuyển đổi từ "tài khoản thu phí" sang "tài khoản giao thông".

Còn nhiều vướng mắc trong việc chuyển đổi tài khoản thu phí của doanh nghiệp sang tài khoản giao thông (Ảnh minh hoạ: Mạnh Quân).

Theo số liệu báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ, đến 30/9, về cơ bản các tài khoản thu phí đã được chuyển đổi thành tài khoản giao thông, nhưng mới có hơn 3 triệu trên tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Hiện còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có gần 170 nghìn tài khoản của doanh nghiệp vận tải.

Vướng mắc chính nằm ở chỗ các doanh nghiệp muốn thanh toán bằng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, yêu cầu của hệ thống ETC là phải xử lý giao dịch trong thời gian dưới 0,2 giây để duy trì tốc độ lưu thông tại làn thu phí, trong khi việc kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp hiện chưa đáp ứng được tốc độ này.

Đối với phương thức thanh toán bằng ví điện tử, hiện chưa có nhà cung cấp cho nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Trong khi đó, nếu sử dụng thẻ tín dụng của doanh nghiệp để kết nối với tài khoản giao thông thì mức phí khá cao (1-2%/giao dịch), nên gây tốn kém cho doanh nghiệp có hàng trăm, thậm chí cả nghìn đầu xe chạy dịch vụ, tần suất hoạt động lớn.

Đối với phương án sử dụng ví điện tử của cá nhân tài xế, doanh nghiệp cho biết sẽ khó kiểm soát dòng tiền, khó hạch toán, phát sinh quy trình, tăng chi phí vận hành, vì cần bố trí nhân sự theo dõi và quản lý việc này.

Trước việc các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Nghị định 119, Cục Đường bộ Việt Nam đã quyết định lùi thời hạn chuyển đổi đến hết ngày 31/12.

Do đó, từ ngày 1/10, tài khoản xe doanh nghiệp tạm thời vẫn có thể nạp tiền vào tài khoản thu phí và thanh toán để qua trạm như cũ.