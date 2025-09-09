Mercedes hé lộ hình ảnh đầu tiên của mẫu C-Class chạy điện

Mercedes-Benz không chỉ tung ra đối thủ cạnh tranh với BMW iX thế hệ mới bằng việc ra mắt mẫu GLC EQ, mà còn đang chuẩn bị trình làng phiên bản chạy điện hoàn toàn của dòng C-Class để đối đầu với BMW i4 mới. Một hình ảnh teaser về mẫu xe này đã được công bố.

Mẫu C-Class chạy điện sẽ được phát triển dựa trên kiến trúc MB.EA mới với công nghệ 800V (Ảnh:Mercedes-Benz).

Hình ảnh teaser được Mercedes hé lộ trong sự kiện ra mắt GLC EQ cho thấy, cũng giống như SUV, mẫu sedan điện này sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn có thể phát sáng nhờ hàng trăm bóng LED nhỏ. Tuy nhiên, lưới tản nhiệt này có 4 thanh ngang, thay vì 3 thanh như trên mẫu GLC EQ.

Ngoài ra, hình ảnh teaser cũng cho thấy C-Class EV sẽ được trang bị cụm đèn pha thiết kế mới nhất của Mercedes-Benz, đi kèm dải LED ban ngày tạo hình ngôi sao ba cánh. Kích thước tổng thể và kiểu dáng của mẫu C-Class chạy điện được cho là cũng tương tự bản động cơ đốt trong.

Mẫu sedan này sẽ được xây dựng trên nền tảng MB.EA giống GLC EQ. Như vậy, nhiều khả năng C-Class EQ sẽ sử dụng cùng gói pin lithium-ion 94kWh và hệ thống điện 800V, cho phép sạc nhanh với công suất lên tới 330kW. Đáng chú ý, Mercedes hứa hẹn phạm vi hoạt động tối đa 800km cho C-Class EV.

Hình ảnh mẫu C-Class EV trên đường chạy thử (Ảnh: Carscoops).

Hiện chưa rõ chi tiết hệ truyền động, nhưng C-Class EQ dự kiến sẽ có nhiều tùy chọn dẫn động cầu sau và dẫn động bốn bánh.

Về nội thất cũng chưa có nhiều thông tin. Xe có thể được trang bị màn hình MBUX Hyperscreen 39,1 inch toàn cảnh giống như GLC EQ, hoặc hệ thống màn hình Superscreen đơn giản hơn trên mẫu CLA thế hệ mới, bao gồm: màn hình kỹ thuật số 10,25 inch cho bảng đồng hồ, màn hình trung tâm 14 inch và màn hình 14 inch dành cho ghế phụ.

Dự kiến mẫu C-Class chạy điện sẽ được bán song song với bản động cơ đốt trong truyền thống.