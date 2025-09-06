Sedan Đức hiệu suất cao “ế” khách, giảm gần 3 tỷ đồng so với khi mới ra mắt

Mercedes-Benz từ đầu năm tập trung vào việc “xả kho”, với nhiều sản phẩm được giảm giá tới hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng tại đại lý. Ngay cả các mẫu xe được xem là chủ lực doanh số của hãng xe Đức như C-Class hay GLC cũng không ngoại lệ.

Áp lực này càng lớn với các sản phẩm vốn không dành cho số đông, như dòng xe hiệu suất cao (AMG). Điển hình như Mercedes-AMG GT 53, sang tháng 9 được nhà phân phối điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất, hạ từ 6,719 tỷ xuống 4,799 tỷ đồng.

Mercedes-AMG GT 53 lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2020 với mức giá 6,299 tỷ đồng. Năm 2022, bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe này được đưa về phân phối từ đó đến nay, cùng mức giá 6,719 tỷ đồng (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Tại đại lý, giá bán thực tế của mẫu sedan hiệu suất cao này càng rớt mạnh. Theo tham khảo của phóng viên báo Dân trí, nhiều nhân viên tư vấn bán hàng tại Hà Nội đang chào bán Mercedes-AMG GT 53 với mức giá chưa đến 4 tỷ đồng, có nơi báo giá 3,888 tỷ đồng.

Như vậy, so với thời điểm mới về Việt Nam vào năm 2022, bản facelift của Mercedes-AMG GT 53 đang giảm nhiều nhất tới 2,831 tỷ đồng tại đại lý. Dù mức giảm có chênh lệch tùy showroom, nhưng đều áp dụng cho những xe mới 100%, được sản xuất trong năm 2022 (VIN 2022).

Giá bán thực tế của Mercedes-AMG GT 53 đang khá hấp dẫn, nhưng người dùng cần cân nhắc đến tính thanh khoản khi bán lại, do xe VIN 2022 dễ mất giá mạnh (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Do là bản nâng cấp giữa vòng đời, những chiếc Mercedes-AMG GT 53 VIN 2022 sở hữu thiết kế không khác biệt quá nhiều so với xe đời 2020. Thiết kế tổng thể của mẫu sedan hiệu suất cao này vẫn theo đuổi kiểu dáng coupe thể thao, đi kèm lưới tản nhiệt Panamericana đặc trưng của dòng AMG.

Cản trước/sau của xe có phần thể thao hơn trước đây, đi kèm bộ mâm hợp kim AMG ít chấu hơn đời cũ, đem lại cảm giác khỏe khoắn hơn. Phía sau đuôi xe nổi bật với 4 ống xả và cánh gió điều chỉnh điện có thể đóng/mở nhằm tăng tính khí động học, khi vận hành ở tốc độ cao.

Nội thất của Mercedes-AMG GT 53 về cơ bản vẫn giữ nét sang trọng đặc trưng của hãng xe Đức, như cặp màn hình nối liền đều có kích cỡ 12,3 inch, 14 loa Burmester, điều hòa tự động 3 vùng tích hợp lọc không khí, đèn viền nội thất 64 màu (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Bên dưới nắp ca-pô, Mercedes-AMG GT 53 được trang bị động cơ tăng áp, 6 xi-lanh, dung tích 3.0L đi kèm công nghệ EQ Boost. Kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4Matic+, cấu hình này sản sinh công suất tối đa 435 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520Nm.

Theo công bố của nhà sản xuất, Mercedes-AMG GT 53 có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,5 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa là 285km/h (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Ngoài Mercedes-AMG GT 53, một số mẫu xe hiệu suất cao cũng gặp khó khăn trong bối cảnh thị trường ảm đạm, đơn cử như Honda Civic Type R. Sau khi tăng giá 600 triệu đồng vào đầu năm nay (từ 2,399 tỷ lên 2,999 tỷ đồng), Civic Type R chỉ giao được một chiếc trong 7 tháng đầu năm.

Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, mẫu xe Nhật bàn giao được tới 7 xe. Khác với Mercedes-AMG GT 53, Honda Civic Type R được mở bán theo dạng đơn đặt hàng nên không gặp tình trạng tồn kho, không có xe để "xả hàng" với mức giảm lớn.