Mercedes-Benz trang bị màn hình siêu lớn 39,1 inch cho mẫu GLC chạy điện

Các "đế chế" xe hơi Đức có lẽ đang quyết tâm giành lại hào quang. Q6 E-tron được đánh giá là mẫu xe điện tốt nhất từ trước đến nay của Audi. BMW vừa ra mắt iX3, sẵn sàng cạnh tranh với làn sóng xe điện Trung Quốc đang đổ bộ vào châu Âu. Và giờ đây, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Mercedes-Benz.

Ngày 7/9, trong khuôn khổ triển lãm IAA Mobility ở Munich (Đức), Mercedes đã trình làng phiên bản 2026 của mẫu GLC chạy điện sử dụng công nghệ EQ, với nhiều chi tiết nổi bật và đặc biệt là tùy chọn màn hình lớn nhất từ trước đến nay.

GLC mới với công nghệ EQ sẽ được bán song song cùng phiên bản GLC chạy xăng (Ảnh: Mercedes-Benz).

Về hình thức, xe điện GLC EQ có tỷ lệ và kiểu dáng tương tự mẫu GLC chạy xăng hiện tại, nhưng được thiết kế lại hoàn toàn phần đầu và đuôi xe. Điểm nhấn gây chú ý nhất là lưới tản nhiệt Mercedes với phiên bản phát sáng, tích hợp 942 chấm đèn LED.

Cụm đèn pha cũng được thiết kế mới, nổi bật với dải LED ban ngày hình ngôi sao ba cánh sẽ trở thành dấu ấn nhận diện trên toàn bộ dòng xe Mercedes trong tương lai. Ở phía sau, đèn hậu LED cũng có tạo hình ngôi sao và cánh gió hai mảnh tích hợp trên nóc.

Xe Mercedes vốn nổi tiếng với những nội thất tinh tế, sang trọng, nên không có gì ngạc nhiên khi hãng chú trọng không gian nội thất của GLC cho kỷ nguyên xe điện. Điểm nhấn công nghệ là màn hình MBUX Hyperscreen 39,1 inch phủ kín chiều dài táp-lô.

Khoang cabin đậm chất công nghệ của GLC EQ 2026 (Ảnh: Mercedes-Benz).

Hình ảnh cho thấy không gian nội thất vẫn giữ được sự tinh tế đặc trưng của Mercedes. Ấn tượng lớn nhất là sự kết hợp giữa công nghệ kiểu Tesla với phong cách sang trọng quen thuộc của Mercedes trong những năm gần đây.

Trên các mẫu EQ hiện tại, màn hình Hyperscreen có kiểu dáng lạ mắt và được chia thành ba màn hình riêng biệt tích hợp dưới một mặt kính đen bóng. Tuy nhiên, ở mẫu GLC chạy điện mới, màn hình được thiết kế liền mạch, kéo dài toàn chiều ngang, sử dụng hệ thống đèn nền ma trận với 1.000 đèn LED được điều khiển độc lập. Mercedes cho biết hệ thống này tích hợp tính năng độc quyền “làm mờ vùng thông minh”.

Bên cạnh đó, xe có hệ thống đèn viền nội thất tinh xảo và trần kính toàn cảnh (panorama) có thể là trang bị tuỳ chọn. Hai bên màn hình khổng lồ là các cửa gió điều hòa hình tròn, và phía dưới chúng là hai cửa gió hình chữ nhật.

Khu vực bệ trung tâm nổi được bố trí tối giản với hai khay để cốc và hai sạc không dây cho điện thoại - thiết kế tối giản hiếm thấy trên một chiếc Mercedes (Ảnh: Mercedes-Benz).

Chiều dài cơ sở của GLC EQ đạt 2.972mm, nhỉnh hơn bản chạy xăng 8cm, giúp gia tăng không gian cho cả hàng ghế trước và sau. Cốp sau có dung tích 570 lít và cốp trước 128 lít.

Tất cả phiên bản GLC EQ đều dùng pin lithium-ion 94kWh. Phiên bản cao cấp nhất GLC 400 4MATIC vừa được giới thiệu tại triển lãm IAA Mobility sử dụng 2 mô-tơ điện, cho công suất 483 mã lực. Sẽ có thêm 4 phiên bản khác ra mắt sau.

Mercedes cho biết GLC EQ có thể đi được tới 713km theo chuẩn WLTP chỉ với một lần sạc pin. Đặc biệt, xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 330kW, cho phép xe chạy thêm 300km chỉ sau 10 phút.

Người mua xe GLC EQ có thể đặt tùy chọn hệ thống treo khí nén Airmatic giống S-Class, với tính năng đánh lái bánh sau và kiểm soát thông minh, để tăng sự êm ái. Hệ thống này còn có khả năng “giao tiếp” với hạ tầng giao thông để dự đoán mặt đường xấu phía trước.

Dữ liệu Google Maps cũng được sử dụng để tối ưu hiệu suất. Ví dụ, nếu bạn đang chạy trên đường cao tốc và phải giảm tốc vì gặp công trình thi công, xe sẽ duy trì độ thấp thay vì nâng gầm lên như nhiều hệ thống treo khí nén thông thường khi thấy xe chạy chậm lại.

GLC EQ sử dụng hệ thống treo thừa hưởng từ dòng S-Class (Ảnh: Mercedes-Benz).

Mercedes cũng giới thiệu hệ thống tái tạo phanh được cải tiến mạnh mẽ, với 4 mức khác nhau, cao nhất có thể đạt tới 300kW.

GLC EQ sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào đầu năm 2026, thay thế cho mẫu EQC đã bị khai tử vì ế ẩm. Thông tin về giá bán cho từng khu vực thị trường sẽ được công bố trong thời gian tới.