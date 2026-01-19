Mazda2 và CX-3 sắp bị khai tử, có thể được thay bằng hai xe hoàn toàn mới

Mazda2 và CX-3 hiện tại giống như những vận động viên hụt hơi, mất động lực. Cả hai đều ra mắt từ năm 2014 và duy trì sự tồn tại đến nay nhờ hàng loạt bản nâng cấp sâu (facelift) cùng các tinh chỉnh qua từng phiên bản mỗi năm, vừa đủ để không bị lỗi thời.

Tuy vậy, không có mẫu xe nào có thể tồn tại mãi, và với những dòng sản phẩm nhỏ nhất như thế của Mazda, điểm kết thúc dường như đã ở rất gần.

Mẫu Mazda2 thế hệ hiện tại (Ảnh: Mazda).

Chuyên trang thông tin ô tô Creative Trend đã dẫn nguồn từ các tài liệu nội bộ của đại lý Mazda cho biết thương hiệu Nhật Bản này đang lên kế hoạch dừng sản xuất cả Mazda2 và CX-3 trong năm 2026. Xét về thời điểm, điều này khá hợp lý khi đây hiện là hai mẫu xe lâu đời nhất trong danh mục sản phẩm của hãng, trong khi chúng cạnh tranh ở những phân khúc đòi hỏi đổi mới liên tục.

Cụ thể, CX-3 dự kiến sẽ bị ngừng sản xuất vào tháng 3, sau đó là Mazda2 vào tháng 6. Từ nay cho tới lúc đó, Mazda vẫn tiếp tục nhận đơn đặt hàng trong nước, cho đến khi đạt đủ hạn ngạch cuối cùng của từng mẫu. Sau đó, lượng xe tồn kho còn lại sẽ được bán nốt cho đến khi hết hàng.

Mẫu CX-3 thế hệ hiện tại (Ảnh: Mazda).

Trái với những đồn đoán trước đây rằng Mazda có thể rút khỏi phân khúc xe cỡ nhỏ, kịch bản này đang ngày càng khó có khả năng xảy ra. Dường như thương hiệu Nhật Bản vẫn còn những kế hoạch khác đang được triển khai.

Manh mối rõ ràng nhất cho tương lai của Mazda2 là chiếc Vision X-Compact đã ra mắt tại Triển lãm phương tiện di động Nhật Bản 2025. Chiếc concept này sở hữu kiểu dáng hatchback với thiết kế hiện đại và khoang nội thất tích hợp các tính năng vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chiếc xe ý tưởng Vision X-Compact được cho là sẽ thế chỗ Mazda2 trong tương lai (Ảnh: Mazda).

Đáng chú ý, Vision X-Compact ngắn hơn Mazda2 hiện tại khoảng 255mm. Nếu kích thước này được giữ nguyên khi đưa vào sản xuất, mẫu xe phổ thông mới của Mazda có thể sẽ thuộc phân khúc xe đô thị, chứ không thuộc nhóm hatchback cỡ nhỏ truyền thống.

Dù theo hướng nào, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ ra mắt vào năm 2027, đóng vai trò là sản phẩm "chào sân" của Mazda tại nhiều thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, kích thước quá nhỏ gần như chắc chắn sẽ khiến nó không phù hợp với những thị trường chuộng xe to, như Mỹ.

Với CX-3, kết quả kinh doanh ở nhiều thị trường trên toàn cầu vẫn đủ tích cực để cho thấy việc phát triển một mẫu xe thay thế là điều đáng cân nhắc.

Mazda từng hé lộ sản phẩm có thể sắp ra mắt trong một buổi thuyết trình chính thức tại Thái Lan hồi đầu năm nay. Tại đây, hãng trình chiếu hai bản phác thảo thiết kế của một mẫu SUV cỡ nhỏ với thân xe rộng hơn, tỷ lệ sắc nét và thể thao hơn. Phong cách thiết kế cho thấy nhiều điểm tương đồng với CX-5 thế hệ mới.

Các bản phác thảo được công bố vào tháng 2/2025 hé lộ mẫu xe có thể sẽ kế nhiệm Mazda CX-3 (Ảnh: Mazda).

Mẫu xe sắp tới này có thể sẽ mang tên CX-20, dù hiện chưa có xác nhận chính thức. Kế hoạch phân phối toàn cầu vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng nếu được bật đèn xanh, CX-20 nhiều khả năng sẽ nhắm tới các đối thủ như Toyota Yaris Cross cùng loạt SUV cỡ nhỏ đang ngày càng phong phú từ các đối thủ cạnh tranh.

Cả Mazda2 và CX-3 đều đang được bán tại Việt Nam, với mẫu CX-3 thậm chí mới được chuyển sang lắp ráp trong nước, thay vì nhập khẩu từ Thái Lan như trước đó.