Toyota Fortuner bị khai tử tại một thị trường trọng điểm

Sự ra mắt của mẫu bán tải Hilux thế hệ mới chắc chắn đặt ra câu hỏi: còn Fortuner thì sao? Với mối liên hệ chặt chẽ về mặt kỹ thuật giữa mẫu SUV này và mẫu xe bán tải, nhiều người từng kỳ vọng Toyota sẽ tung ra thế hệ Fortuner mới. Đáng tiếc là điều đó sẽ không diễn ra, ít nhất là tại Australia.

Tại thị trường Australia, mẫu Fortuner hoàn toàn lép vế trước "gà nhà" Prado và đối thủ Ford Everest (Ảnh: Toyota).

Toyota Australia đã xác nhận việc Fortuner sẽ kết thúc sản xuất tại nước này vào giữa năm 2026, đánh dấu 11 năm kể từ khi ra mắt. Điều đó không có nghĩa là cái tên này đã kết thúc. Mẫu SUV này sẽ tiếp tục được bán tại một số thị trường quốc tế, bao gồm một số khu vực ở châu Á, Trung Đông và Mỹ Latin.

Ông Sean Hanley, Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng và tiếp thị của Toyota Australia, đã tiết lộ thông tin này với giới truyền thông địa phương.

“Fortuner là một sản phẩm tuyệt vời đối với chúng tôi trong những năm qua và đã tìm được một lượng khách hàng tương đối nhỏ nhưng rất trung thành. Tuy nhiên, với sự thay đổi trong sở thích của khách hàng tại Australia, chúng tôi đã quyết định ngừng sản xuất Fortuner”, ông chia sẻ với CarExpert.

Hanley giải thích rằng khách hàng của Toyota “phần lớn” đang có xu hướng quay trở lại với mẫu Hilux hoặc chọn các mẫu Land Cruiser, Prado. Ông chỉ ra rằng việc mở rộng dòng xe Hilux và điều mà ông mô tả là “hợp lý hóa danh mục sản phẩm” là những lý do chính khiến Fortuner dần bị loại bỏ.

Vị lãnh đạo này của Toyota cũng thừa nhận rằng Fortuner sẽ không bao giờ có thể trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Australia, nhưng nó đã đạt được mục tiêu mà công ty đặt ra.

Ra mắt tại thị trường Australia vào năm 2015, Fortuner đã được nâng cấp giữa chu kỳ vòng đời vào năm 2020. Xe sử dụng chung nền tảng IMV và động cơ tăng áp diesel 4 xi-lanh 2.8L với mẫu xe bán tải Hilux, nhưng được gói gọn trong một thân xe SUV ngắn hơn với 3 hàng ghế và 7 chỗ ngồi.

Đáng chú ý, Australia không nằm trong số các thị trường được tiếp cận mẫu Fortuner với phiên bản diesel lai nhẹ.

Fortuner hiện có giá khởi điểm từ 59.044 AUD (tương đương hơn 1 tỷ đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn GX và tăng lên 72.570 AUD (1,25 tỷ đồng) cho phiên bản Crusade cao cấp nhất. Mức giá này thấp hơn nhiều so với Land Cruiser Prado - 78.550 AUD (1,35 tỷ đồng).

Mặc dù vậy, người mua xe ở Australia vẫn thể hiện rõ "sự thiên vị". Trong 10 tháng đầu năm nay, Toyota đã bán được 2.928 chiếc Fortuner, trong khi Prado đạt được doanh số 23.298 chiếc.

Fortuner cũng tụt hậu khá xa so với các đối thủ chính như Ford Everest (21.915 chiếc) và Isuzu mu-X (12.499 chiếc). Trong khi đó, Mitsubishi Pajero Sport đã bị khai tử vào đầu năm nay sau khi không đáp ứng được quy định thiết kế tiêu chuẩn Australia mới cập nhật.

Toyota vẫn chưa vạch ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào cho tương lai của Fortuner. Nếu thế hệ mới ra mắt, gần như chắc chắn nó sẽ vẫn gắn liền với Hilux dựa trên nền tảng IMV, thay vì áp dụng nền tảng TNGA-F tiên tiến hơn đang được sử dụng trên Land Cruiser Prado và 4Runner phiên bản tại Mỹ.

Lý do này khá thực tế. Với việc thị phần của Fortuner đang thu hẹp, doanh số tiềm năng có thể không đủ để bù đắp cho khoản đầu tư cần thiết cho một cuộc đại tu thiết kế toàn diện. Trong viễn cảnh khả quan nhất, Fortuner có thể sẽ chỉ có bản nâng cấp tổng thể trong tương lai, thay vì một cuộc "lột xác" hoàn toàn.