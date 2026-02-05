Mazda đưa MX-5 trở lại Việt Nam sau 14 năm, giá dự kiến hơn 1,3 tỷ đồng

Mazda Việt Nam vừa thông báo chính thức nhận đặt hàng mẫu xe MX-5 từ ngày 5/2, nhưng chưa công bố giá bán chính thức. Nguồn tin đại lý cho biết, xe có giá bán dự kiến 1,359 tỷ đồng và tháng 5 sẽ giao lô đầu tiên tới khách hàng.

Mazda MX-5 có giá bán dự kiến 1,359 tỷ đồng tại Việt Nam (Ảnh: THACO).

Giá bán dự kiến gây bất ngờ vì thấp hơn đáng kể so với mức giá khoảng 2 tỷ đồng của xe nhập khẩu tư nhân. Trước đây, Mazda MX-5 từng ra mắt Việt Nam vào tháng 4/2012 với thế hệ thứ 3, phân phối chính hãng bởi THACO với giá khoảng 100.000 USD, tương đương 2-2,1 tỷ đồng (tỷ giá năm 2012).

Khi đó, chi số tiền 2 tỷ đồng để sở hữu một chiếc "xe chơi" là điều ít người nghĩ tới, khiến doanh số Mazda MX-5 ảm đạm và sớm rời bỏ thị trường Việt Nam.

Mazda MX-5 là mẫu xe "chơi" nổi tiếng trên toàn cầu (Ảnh: THACO).

Mazda MX-5 là mẫu xe "chơi" nổi tiếng với doanh số bán hàng hơn 1 triệu chiếc trên toàn cầu kể từ thế hệ đầu tiên. Mazda MX-5 bán tại Việt Nam lần này thuộc thế hệ thứ 4, phiên bản Roadster (mui mềm). Xe đã ra mắt giới truyền thông Việt Nam vào tháng 12/2025.

Ở thế hệ mới nhất, MX-5 có khối lượng giảm 100kg, đồng thời sở hữu trọng tâm thấp nhất trong lịch sử dòng xe này.

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 3.915 x 1.730 x 1.235 mm, với chiều dài cơ sở 2.315mm. Tương tự các mẫu xe khác gắn logo Mazda, MX-5 cũng áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO, nên ngoại hình góc cạnh, với phần mũi thấp và đuôi xe gợi liên tưởng đến BMW Z4 đời đầu do Chris Bangle thiết kế.

Mazda MX-5 cũng sử dụng ngôn ngữ thiết kế KODO (Ảnh: THACO).

Nội thất tạo cảm giác quen thuộc khi được bố trí tương tự Mazda2, nhưng chỉ có 2 chỗ ngồi. Trung tâm bảng táp lô là màn hình giải trí đặt nổi 8,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe được trang bị hệ thống loa Bose. Người lái có thể điều khiển hệ thống thông tin giải trí thông qua núm xoay.

Xe không có phanh tay điện tử, mà vẫn dùng phanh tay cơ. Với nhiều người, đây là điểm trừ với một mẫu xe có mức giá trên 1 tỷ đồng. Phần mui mềm đóng mở bằng tay. Khi mở mui, phần mui vải sẽ nằm gọn sau ghế lái và ghế phụ.

Xe chỉ có hai chỗ ngồi (Ảnh: THACO).

Xe sử dụng khối động cơ SkyActiv-G 2.0L đặt dọc, cho công suất 181 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn 205Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Điểm đáng chú ý nhất trên Mazda MX-5 là hệ dẫn động cầu sau, trang bị mà nhiều người yêu xe mong muốn.

Gần đây, thị trường ô tô thể thao phổ thông tại Việt Nam dần sôi động hơn với những cái tên Subaru BRZ, WRX, Honda Civic Type-R hay Lynk & Co 03+ và sắp tới là Mazda MX-5. Nhóm xe này không mang nhiều ý nghĩa về doanh số, mà đóng vai trò "đầu tàu hình ảnh" để truyền tải câu chuyện và cảm xúc thương hiệu tới khách hàng.