Xe hai cửa Subaru BRZ đi 7.000km “lỗ” gần 1 tỷ đồng sau gần 3 năm sử dụng

Trong danh mục sản phẩm của Subaru Việt Nam, mẫu xe thể thao hai cửa BRZ là sản phẩm khá “kén” khách, thường xuyên cần đến ưu đãi giảm giá sâu tại đại lý. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới mức giá sang nhượng của những chiếc BRZ trên thị trường đã qua sử dụng.

Chiếc Subaru BRZ trong bài viết này thuộc bản số tự động (AT), đang được một showroom xe cũ tại Hà Nội chào bán với mức giá 1,39 tỷ đồng, dù mới chỉ đi khoảng 6.800km. Trong cùng tầm tiền này nếu mua xe mới, khách Việt có những lựa chọn thuộc phân khúc D, như Toyota Camry (1,22-1,53 tỷ đồng).

Ngoại thất của chiếc xe vẫn như mới do ít sử dụng (Ảnh: Hữu Huy).

Người bán cho biết, chiếc xe này được sản xuất năm 2023, đăng ký lần đầu vào tháng 3/2023 và đã được lên một số món đồ chơi có tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Đầu năm 2023, Subaru BRZ chưa được giảm giá mạnh tại đại lý. Với mức giá niêm yết nguyên bản là 1,899 tỷ đồng cho bản số tự động (AT), chủ nhân của chiếc BRZ trên đã chi trả tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng để lăn bánh.

Người bán không chia sẻ chi tiết các đồ chơi đã lắp trên chiếc Subaru BRZ này. Dựa vào hình ảnh, có thể thấy chủ nhân ban đầu đã thay thế bộ mâm trọng lượng nhẹ Rays Gram Lights 57FXZ 19 inch (Ảnh: Hữu Huy).

Khi cộng thêm 200 triệu đồng tiền đồ chơi, chủ nhân ban đầu của chiếc Subaru BRZ này đã “lỗ” gần 1 tỷ đồng sau gần 3 năm, dù ít sử dụng. Hiện tại, giá niêm yết của bản số tự động (AT) đã được hãng điều chỉnh từ 1,899 tỷ xuống 1,609 tỷ đồng, giá tại đại lý có thể thấp hơn.

Dựa vào hình ảnh, có thể thấy chiếc Subaru BRZ này đã được độ pô, nhưng không rõ thương hiệu (Ảnh: Hữu Huy).

Tại Việt Nam, Subaru BRZ được xem là lựa chọn xe thể thao “nhập môn”, dễ tiếp cận hơn những mẫu xe hiệu suất cao khác như Honda Civic Type R (2,999 tỷ đồng). Tuy nhiên, BRZ vẫn kén khách vì nhiều yếu tố.

Năm 2022, Subaru BRZ chỉ có bản số tự động, trong khi những người chơi tìm kiếm trải nghiệm lái thể thao thường ưa chuộng hộp số sàn. Sau này hãng bổ sung thêm tùy chọn hộp số sàn, nhưng khách hàng có kinh nghiệm lại e dè với dòng xe này vì lỗi kỹ thuật từng gặp phải trong quá khứ.

Nội thất của xe có thiết kế khá khỏe khoắn, đi kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Vị trí thường xuyên cầm nắm như vô-lăng ít thấy độ hao mòn (Ảnh: Hữu Huy).

Về khả năng vận hành, Subaru BRZ được trang bị động cơ xăng, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.4L, kết hợp với hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 6 cấp (hoặc hộp số sàn 6 cấp). Cấu hình này tạo ra công suất 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 250Nm.

Sau khoảng 3 năm có mặt tại Việt Nam, thế hệ thứ hai của Subaru BRZ chưa ghi nhận trường hợp khách hàng phản ảnh lỗi kỹ thuật. Do đó, những chiếc BRZ đã qua sử dụng có thể xem là lựa chọn xe thể thao giá rẻ, dành cho những người dùng mong muốn trải nghiệm.

Subaru BRZ vẫn có hàng ghế thứ hai nhưng không phù hợp cho người trưởng thành sử dụng (Ảnh: Hữu Huy).

Tuy nhiên, có hai điểm cần lưu ý. Đầu tiên, các linh kiện, phụ tùng của dòng xe này đều cần nhập khẩu từ Nhật Bản, nên sẽ có chi phí thay thế không rẻ. Thứ hai, tính thanh khoản của xe sẽ không cao do kén người chơi, người dùng cần chấp nhận “lỗ” nếu lựa chọn.