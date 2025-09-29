Khách Việt sắp có thêm lựa chọn ô tô thể thao thương hiệu Anh Quốc

Theo thông tin từ Tasco Auto, doanh nghiệp này đã đạt được thỏa thuận hợp tác cùng Lotus, chính thức trở thành đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền các mẫu xe của thương hiệu này tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời gian mở bán chính thức, cũng như sản phẩm được lựa chọn cho thị trường nước ta.

Với những người yêu ô tô, Lotus là một cái tên lâu đời không hề xa lạ. Thương hiệu ô tô thể thao đến từ Anh Quốc này được thành lập từ năm 1948, với tên tuổi được tạo nên ở giải đua xe công thức 1 (F1).

Nhưng ở “chiến trường” xe thương mại, Lotus lại chật vật và khó có thể duy trì, dẫn đến nhiều lần đổi chủ. Từ năm 1986, thương hiệu này lần lượt qua tay nhiều hãng xe khác, như General Motors (Mỹ), Proton (Malaysia); gần đây nhất là năm 2017, khi 51% cổ phần được tập đoàn Geely (Trung Quốc) mua lại.

Lotus Emeya được trang bị hai động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, sản sinh 603 mã lực ngay từ bản tiêu chuẩn, lên tới 905 mã lực ở bản cao cấp. Khi sạc đầy, xe di chuyển tối đa 435-610km tùy phiên bản (Ảnh: Top Gear).

Với nguồn lực của một trong những “ông lớn” tại đất nước tỷ dân, Lotus một lần nữa được hồi sinh. Nhưng danh mục sản phẩm của thương hiệu cũng chịu ảnh hưởng từ Geely, do quyền kiểm soát thuộc về tập đoàn này.

Hiện tại, Lotus có 4 sản phẩm, gồm: xe thể thao hai cửa Emira sử dụng động cơ đốt trong, sedan thuần điện 4 cửa Emeya, CUV thuần điện Electre và siêu xe thuần điện sản xuất giới hạn Evija.

Giới chuyên gia dự đoán, hai mẫu Lotus Emeya và Electre có khả năng sẽ được đưa về Việt Nam, do thị trường nước ta không quá "mặn mà" với các dòng xe thể thao hai cửa. Cả hai mẫu xe trên đều có thiết kế thể thao; trong đó, Eletre có ngoại hình gợi nhớ đến Lamborghini Urus.

Lotus Eletre sử dụng hệ truyền động tương tự Emeya (600 mã lực hoặc 905 mã lực). Xe có phạm vi hoạt động tối đa 410-600km tùy phiên bản (Ảnh: Auto car).

Khi về Việt Nam, Lotus Emeya và Eletre sẽ khó có giá rẻ. Ví dụ, Emeya tại Trung Quốc đang có giá bán dao động 538.000-828.000 nhân dân tệ, quy đổi tương đương khoảng 2-3,07 tỷ đồng.

Vậy nên, thương hiệu này có thể sẽ không đặt nặng về vấn đề doanh số khi gia nhập Việt Nam. Theo giới chuyên gia, việc Lotus được đưa về hứa hẹn giúp Geely gia tăng sự hiện diện tại nước ta, bởi tập đoàn này đang là đối tác chính thức của Tasco Auto.

Hiện tại, Tasco đang phân phối nhiều thương hiệu khác cũng thuộc tập đoàn Trung Quốc như: Geely, Lynk & Co, Volvo và sắp tới là Zeekr.