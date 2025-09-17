Mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 8 có giá ngang Everest

Bất chấp ảnh hưởng từ tháng Ngâu - dịp thấp điểm thường niên của thị trường, nhóm xe hybrid lại chứng kiến nhiều sản phẩm tăng trưởng trong tháng 8. Đáng chú ý là màn bứt phá của Honda CR-V e:HEV RS.

Tổng doanh số của nhóm xe hybrid đạt 1.302 chiếc trong tháng 8, tăng 9,8% so với tháng trước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Doanh số của CR-V e:HEV RS tăng 89,4% trong tháng 8, dù ít có ưu đãi và sở hữu giá niêm yết lên tới 1,259 tỷ đồng, ngang một mẫu SUV hạng D như Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng). Đây là lần đầu tiên mẫu xe Nhật Bản dẫn đầu nhóm ô tô xăng lai điện kể từ khi ra mắt Việt Nam vào cuối năm 2023.

Theo chia sẻ của nhân viên tư vấn bán hàng, Honda CR-V e:HEV RS có tệp khách hàng riêng, dù có giá bán không rẻ. Nguồn cung xe gặp hạn chế do phụ thuộc vào nhà máy Thái Lan. Doanh số tăng trưởng do lượng xe nhập về trong tháng 8 nhiều hơn, bàn giao cho những người dùng đã đặt cọc từ tháng trước.

Honda CR-V e:HEV RS thậm chí còn bán chạy hơn các bản máy xăng (216 xe) trong tháng 8 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda CR-V e:HEV RS không phải sản phẩm có doanh số tăng mạnh nhất nhóm xe hybrid trong tháng 8, mà là Toyota Yaris Cross HEV. So với tháng 7, sức tiêu thụ của mẫu SUV đô thị cỡ B này tăng trưởng tới 125%, đạt 135 chiếc nhưng vẫn xếp sau nhiều mẫu xe hybrid khác.

Vị trí thứ 2 trong nhóm xe xăng lai điện tháng 8 thuộc về Toyota Innova Cross, với doanh số giảm 30,5%, đạt 221 chiếc. Ngoài ra, còn 3 sản phẩm khác cũng giảm tiêu thụ, gồm: Toyota Corolla Cross HEV, Camry HEV và Honda HR-V e:HEV RS.

Toyota Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV dù giảm doanh số nhưng vẫn duy trì được sức tiêu thụ hơn 200 chiếc. Theo giới chuyên gia, đây vẫn là kết quả không tệ với sản phẩm có giá khoảng 1 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Những mẫu xe còn lại không thay đổi xếp hạng trong tháng 8, trong đó Suzuki XL7 Hybrid tiếp tục ở vị trí thứ 3 nhờ doanh số tăng 19%, đạt 219 chiếc. Toyota Alphard HEV có kết quả bán hàng ấn tượng với một sản phẩm ít dành cho khách hàng phổ thông, giá bán lên tới 4,615 tỷ đồng.