Áp giới hạn tiêu thụ 4,83 lít xăng/100km, xe hybrid cũng có thể "chào thua"

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ Xây dựng về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (CAFC) của ô tô con đang là chủ đề “nóng” nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Với thông số không vượt quá 4,83 lít/100km vào năm 2030, nhiều mẫu xe hiện hành đứng trước nguy cơ dừng bán.

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), 96% ô tô chạy xăng và 14% xe hybrid hiện tại không đáp ứng mức tiêu hao trên. Trong đó bao gồm cả các dòng xe đô thị cỡ nhỏ (hạng A) như Hyundai Grand i10, chứ chưa kể đến các mẫu xe cỡ lớn.

Giới chuyên gia nhận định, nếu dự thảo của Bộ Xây dựng được Chính phủ phê duyệt, thị trường ô tô Việt Nam từ năm 2030 sẽ là “sân chơi” của các dòng xe xăng lai điện, với khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể hơn ô tô thuần xăng. Nhưng không phải mẫu xe hybrid hiện hành nào cũng đáp ứng giới hạn trên.

Toyota Innova Cross HEV có giá bán 1,005 tỷ đồng, là mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam sau 7 tháng đầu năm, với lũy kế doanh số đạt 1.631 xe (Ảnh: TVN).

Ví dụ, mẫu xe xăng lai điện đang được khách Việt ưa chuộng nhất là Toyota Innova Cross HEV. Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, dòng xe này tiêu thụ 4,92 lít/100km (hỗn hợp), cao hơn 0,09 lít/100km so với giới hạn tiêu thụ xăng mà Bộ Xây dựng đang đề xuất.

Một dòng xe hybrid khác không đáp ứng giới hạn tiêu thụ nhiên liệu trên có thể kể đến Honda CR-V e:HEV RS. Có giá bán lên tới 1,259 tỷ đồng, CR-V e:HEV RS được xem là một mẫu xe xăng lai điện “hút” khách, khi bán được tổng cộng 1.018 chiếc sau 7 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của Honda CR-V e:HEV RS theo công bố là 5,2 lít/100km. Nếu không cải thiện, mẫu xe này vẫn đứng trước nguy cơ dừng bán vào năm 2030 nếu đề xuất của Bộ Xây dựng được thông qua.

Honda CR-V e:HEV RS được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nếu dự thảo trên được thông qua, các hãng xe có 5 năm để điều chỉnh danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng quy chuẩn mới. Tuy nhiên, mọi việc sẽ không đơn giản do các dòng xe thường được sản xuất cho nhiều thị trường khác nhau chứ không riêng cho Việt Nam.

Trong những hãng xe có thể gặp ảnh hưởng từ dự thảo mới, Suzuki có thể xem là một đơn vị hứng chịu tác động tương đối mạnh.

Hiện tại, danh mục ô tô con của hãng xe Nhật Bản đang có 3 sản phẩm: Jimny, XL7 Hybrid, Swift. Với giới hạn tiêu thụ xăng không vượt qua 4,83 lít/100km, hiện chỉ có Swift đáp ứng (4,26 lít/100km).

Suzuki Swift 2025 đã ra mắt Việt Nam nhưng chưa có xe mở bán, nên chưa thể đánh giá được tình hình tiêu thụ. Hiện tại, XL7 Hybrid đang là mẫu ô tô con bán chạy nhất của Suzuki Việt Nam, với lũy kế doanh số 7 tháng đầu năm đạt 1.377 chiếc.

Suzuki XL7 Hybrid đang có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 5,9 lít/100km cho đường hỗn hợp (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hệ truyền động xăng lai điện thường xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất của một dòng xe, nên xe hybrid thường có giá không rẻ. Như Toyota Yaris Cross HEV có giá 765 triệu đồng, cao hơn tới 115 triệu đồng so với phiên bản thuần xăng.

Ngoài các mẫu xe hybrid kể trên, danh sách các mẫu xe xăng lai điện không đáp ứng giới hạn 4,83 lít/100km (hỗn hợp) còn có những cái tên sau: