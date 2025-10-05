Đối thủ của Toyota Veloz Cross vừa nâng cấp đã giảm giá tới 66 triệu đồng

Thông thường, những sản phẩm mới không được các hãng xe áp dụng chương trình khuyến mại, đặc biệt là các mẫu ô tô nhập khẩu nguyên chiếc. Bên cạnh yếu tố nguồn cung giai đoạn đầu chưa đầy đủ, các nhà phân phối thường tận dụng hiệu ứng “sản phẩm mới” nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Tuy nhiên, định luật này không có “hiệu lực” với Mitsubishi Xpander mới. Mẫu xe này vừa được nâng cấp vào tháng cuối tháng 9, nhưng ngay lập tức có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10, quy đổi thành mức giảm 66 triệu đồng, giúp giá bán thực tế hạ từ 659 triệu xuống 593 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng mua mẫu MPV này còn được tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. Phiên bản mới của Mitsubishi Xpander Cross cũng có ưu đãi tương tự, đưa giá bán hạ từ 699 triệu xuống 629 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander 2025 hiện chỉ có duy nhất phiên bản AT Premium cao cấp nhất, được nhập khẩu từ Indonesia. Hãng vẫn phân phối song song dòng Xpander đời cũ (Ảnh: Ngọc Trâm).

Tuy nhiên, phiên bản AT Premium của Xpander đời cũ không còn được áp dụng ưu đãi trong tháng 10. Hai bản thấp hơn là MT và AT vẫn được hãng xe Nhật duy trì mức hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 28 triệu và 60 triệu đồng, hạ giá xuống 532 triệu và 538 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander đang là mẫu MPV “hút” khách nhất Việt Nam, với tổng cộng 10.636 xe được bán ra sau 8 tháng đầu năm. Dù vậy, việc phiên bản mới vừa ra mắt đã có khuyến mại lớn cho thấy mẫu xe này vẫn đang gặp phải áp lực cạnh tranh nhất định, theo nhận định của giới chuyên gia.

Tăng giá 1 triệu đồng so với đời cũ, Mitsubishi Xpander 2025 được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất, bổ sung đồng hồ kỹ thuật số mới, màn hình giải trí được nâng cấp lên loại có kích thước lớn hơn, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Trong bối cảnh thị trường vẫn đang chạy đua ưu đãi, các đối thủ của Mitsubishi Xpander đều có khuyến mại lớn từ nhà phân phối trong tháng 10. Như Toyota Veloz Cross được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 72,7-75 triệu đồng, hạ giá xuống 565,3-585 triệu đồng.

Ngoài ảnh hưởng từ “cuộc đua” giá bán, Mitsubishi Xpander còn gặp phải áp lực từ đối thủ mới là VinFast Limo Green. “Tân binh” này đã bắt đầu được bàn giao, và nhắm thẳng vào những người dùng có nhu cầu mua xe chạy dịch vụ; đây cũng là tệp khách hàng lớn của Xpander.

VinFast Limo Green có khả năng di chuyển lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC) (Ảnh: VF).

Sở hữu giá bán lẻ đề xuất 749 triệu đồng, VinFast Limo Green đang có nhiều lợi thế cạnh tranh, bên cạnh việc được miễn 100% lệ phí trước bạ do là xe điện. Đầu tiên, mẫu xe này sở hữu kích thước ngang một mẫu MPV cỡ trung như Toyota Innova Cross, đem lại không gian nội thất rộng rãi hơn Xpander.

Tiếp đến, VinFast đang có chính sách miễn phí sạc tại trạm V-Green cho khách mua xe đến năm 2027. Với chi phí sử dụng gần như bằng 0, Limo Green đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, đặc biệt là những người dùng tìm kiếm phương tiện làm kinh tế hứa hẹn có khả năng sinh lời nhanh.