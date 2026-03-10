Lời khuyên "nên đổ xăng vào sáng sớm hoặc tối muộn" có thực sự giá trị?

Để kiểm chứng điều này, Consumer Reports, một tạp chí chuyên đánh giá sản phẩm, đã tiến hành các cuộc thử nghiệm, phỏng vấn chuyên gia, và nhận thấy rằng, mặc dù theo lý thuyết là đúng nhưng lời khuyên đó không hoàn toàn chính xác.

Trên lý thuyết, xăng co giãn tùy thuộc vào nhiệt độ. Ví dụ khi nhiệt độ tăng từ 15,6 độ C lên 24,9 độ C, thể tích xăng sẽ tăng 1% dù hàm lượng năng lượng không đổi.

Tuy nhiên, các trạm xăng thường lưu trữ nhiên liệu trong các bể chứa ngầm, nơi nhiệt độ ít thay đổi. Kết quả là, nhiệt độ của xăng khi chảy ra từ vòi bơm không phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ ngoài trời.

Nhiệt độ của xăng khi chảy ra từ vòi bơm không phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ ngoài trời (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Rob Underwood, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Energy Marketers of America, cho biết: "Hội nghị Quốc gia về Đo lường và Khối lượng đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu kéo dài 4 năm để xác định liệu có cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các quy trình hiện hành nhằm bù trừ nhiệt độ hay không, và đã kết luận rằng không có thay đổi nào là cần thiết".

Thử nghiệm thực tế

Đội ngũ chuyên gia đã tiến hành một số thử nghiệm tại Trung tâm Thử nghiệm Ô tô của Consumer Reports ở Connecticut, Mỹ. Ở đó có một bể chứa nhiên liệu ngầm giống các trạm xăng công cộng.

Trong mùa hè, đội ngũ đo nhiệt độ của từng gallon (tương đương 3,78 lít) nhiên liệu chảy ra từ vòi bơm trong hai khung giờ: buổi sáng (8h30) và đầu giờ chiều (12h30-13h00). Mặc dù nhiệt độ ngoài trời có thể chênh lệch 6,67 độ C, nhưng nhiên liệu trong bể chứa ngầm ổn định ở mức 16,66 độ C.

Đội ngũ nhận thấy rằng, vài gallon xăng đầu tiên chảy ra từ vòi ấm hơn đáng kể so với những gallon tiếp theo. Điều này do một lượng xăng nằm sẵn trong ống bơm, và ống bơm bị ấm lên bởi ánh nắng mặt trời.

Sau khoảng 20 gallon (tương đương 75,7 lít) đầu tiên, nhiệt độ xăng từ vòi bơm đã bằng với nhiệt độ xăng bên trong bể chứa ngầm, bất kể đó là buổi sáng hay đầu giờ chiều.

Nhân viên cửa hàng xăng dầu đổ xăng cho khách hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhìn chung, nhiệt độ xăng sẽ phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ của bể chứa ngầm thay vì nhiệt độ ngoài trời. Bạn có thể tiết kiệm được một chút khi bơm xăng đang ở nhiệt độ thấp, nhưng điều đó chỉ đúng nếu bể chứa ngầm luôn ở nhiệt độ lạnh.

Tiếc rằng điều đó thường không xảy ra. Các bể chứa ngầm thường có thiết kế hai lớp, do đó nó có khả năng vừa giữ ấm vừa giữ lạnh. Nếu nhiên liệu bị ấm lên trong quá trình vận chuyển đến trạm xăng, thì nhiên liệu vẫn sẽ tiếp tục ấm trong suốt nhiều giờ.

Và ngay cả khi xăng ở nhiệt độ cao, điều đó cũng không khiến người tiêu dùng thiệt thòi quá nhiều. Cụ thể, nhiệt độ xăng tăng 8,33 độ C sẽ chỉ tăng 1% về thể tích. Sự chênh lệch này quá nhỏ để bạn phải thay đổi thói quen đổ xăng.

Tuy vậy, lời khuyên này cũng không hoàn toàn vô giá trị. Tại các cây xăng, buổi sáng sớm hoặc tối muộn có thể là lúc vắng vẻ hơn các thời điểm khác trong ngày. Đổ xăng vào thời điểm này có thể giúp bạn tiết kiệm được thời gian hơn.