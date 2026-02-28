Cách kiểm tra lỗi phạt nguội giao thông sau những chuyến đi chơi Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều người sử dụng phương tiện cá nhân để về quê hoặc du xuân.

Sau các hành trình dài, không ít người lo ngại mình có thể đã vô tình vi phạm luật giao thông và bị hệ thống camera ghi nhận để xử phạt nguội, như rẽ sai làn, vượt đèn đỏ hoặc chạy quá tốc độ.

Những công cụ miễn phí dưới đây sẽ giúp bạn kiểm tra phương tiện của mình có vi phạm giao thông trong dịp nghỉ Tết hay không và liệu đã bị xử phạt nguội.

Cách tra cứu lỗi phạt nguội trên smartphone thông qua ứng dụng VNeTraffic

VNeTraffic (Ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam) được phát triển bởi Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), trực thuộc Bộ Công an, theo ủy quyền của Cục cảnh sát Giao thông (CSGT).

Đây là ứng dụng cho phép người dùng tra cứu thông tin phạt nguội phương tiện của mình.

VNeTraffic hiện có cả phiên bản dành cho smartphone chạy Android lẫn iOS. Người dùng Android có thể tải ứng dụng tại đây và người dùng iOS tải ứng dụng tại đây.

Sau khi cài đặt và kích hoạt ứng dụng trên smartphone, bạn điền thông tin tài khoản (số Căn cước công dân) và mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng VNeTraffic. Trong trường hợp không nhớ mật khẩu VNeTraffic, bạn có thể chọn “Tài khoản định danh điện tử” để đăng nhập vào VNeTraffic thông qua ứng dụng VNeID.

Sau khi nhấn nút “Tài khoản định danh điện tử”, ứng dụng VNeID trên smartphone sẽ được kích hoạt. Bạn đăng nhập vào ứng dụng VNeID, nhấn vào tùy chọn “Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung mục đích (đã nêu ở trên); Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý với các nội dung này”, sau đó nhấn nút “Xác nhận chia sẻ”.

Như vậy, bạn đã có thể đăng nhập vào ứng dụng VNeTraffic thông qua tài khoản định danh điện tử.

Để tra cứu thông tin phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic, bạn nhấn vào nút "Tra cứu phạt nguội" trên giao diện chính của ứng dụng, sau đó chọn loại phương tiện (Ô tô hoặc mô tô) và điền biển số của phương tiện cần kiểm tra vào khung trống, sau đó nhấn nút "Kiểm tra".

Lưu ý: bạn điền biển số xe theo dạng liền mạch, không điền thêm dấu "." hay dấu "-" vào thông tin biển số.

Trong trường hợp kết quả kiểm tra trả về nội dung "Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện có biển xxxxx” nghĩa là phương tiện bạn kiểm tra chưa có lỗi phạt nguội nào.

Ngược lại, trường hợp phương tiện đã bị mắc lỗi phạt nguội, giao diện VNeTraffic sẽ hiển thị thông tin chi tiết về lỗi, địa điểm mắc lỗi, tình trạng lỗi (đã xử lý hay chưa)… đồng thời ứng dụng cũng sẽ cung cấp thông tin về nơi người dùng có thể liên hệ để xử lý lỗi vi phạm.

Cách tra cứu lỗi phạt nguội trên máy tính thông qua trang web của Cục Cảnh sát Giao thông

Nếu đang sử dụng máy tính hoặc chưa cài đặt ứng dụng VNeTraffic trên smartphone, bạn có thể tra cứu các lỗi phạt nguội có thể gặp phải trong quá trình di chuyển trước, trong và sau Tết thông qua trang web của Cục Cảnh sát Giao thông.

Bạn đọc có thể truy cập trang web tại đây từ máy tính hoặc smartphone.

Tại giao diện trang web hiện ra, bạn điền biển kiểm soát phương tiện của mình, chọn loại phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp điện) và nhấn nút "Tra cứu".

Lưu ý: bạn điền biển số xe theo dạng liền mạch, không điền thêm dấu "." hay dấu "-" vào thông tin biển số.

Nếu trang web trả về thông tin "Không tìm thấy dữ liệu vi phạm. Vui lòng thử lại sau” nghĩa là phương tiện của bạn chưa bị mắc lỗi phạt nguội nào.

Ngược lại, trong trường hợp phương tiện đã bị mắc lỗi phạt nguội, trang web sẽ hiển thị thông tin chi tiết về lỗi mắc phải, thời gian, địa điểm lỗi được ghi nhận, tình trạng lỗi (đã nộp phạt hay chưa). Trang web cũng sẽ cung cấp thông tin về địa điểm tiếp nhận hồ sơ xử lý để người dân có thể liên hệ nộp phạt lỗi vi phạm.

Lưu ý

Trên đây là hai cách đơn giản giúp người dùng nhanh chóng tra cứu thông tin phạt nguội của phương tiện ở bất kỳ đâu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dữ liệu vi phạm và quyết định xử phạt có thể được cập nhật chậm. Vì vậy, người dân nên chủ động kiểm tra định kỳ bằng các công cụ trên để kịp thời nộp phạt và xử lý theo quy định, tránh phát sinh tiền chậm nộp hoặc dồn nhiều lỗi cùng lúc, khiến tổng mức xử phạt tăng cao.