Honda ICON e: chạm “đáy” mới tại đại lý, có nơi giảm tới nửa giá xe

Mới đây, Honda Việt Nam đã triển khai ưu đãi 5 triệu đồng tiền mặt cho khách mua dòng ICON e:, áp dụng trong giai đoạn 17/2-31/3. Mẫu xe máy điện này đang có giá niêm yết 26,9 triệu đồng (chưa kèm pin), giảm còn 21,9 triệu với khuyến mại trên nhưng tại đại lý, giá bán thực tế được giảm sâu hơn.

Honda ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên được hãng xe Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một số đại lý tại Hà Nội giảm thêm 5 triệu đồng cho khách mua Honda ICON e:, đưa giá bán hạ xuống 16,9 triệu đồng. Đây cũng là “đáy” cũ của mẫu xe máy điện này vào cuối năm 2025, khi được hãng xe Nhật áp dụng ưu đãi tương tự.

Tại một đại lý khác cũng ở khu vực miền Bắc, tư vấn bán hàng cho hay Honda ICON e: đang có giá 25 triệu đồng và đã bao gồm pin trị giá 9,8 triệu đồng. Nếu không mua pin, người dùng chỉ cần trả 15 triệu đồng (giảm 11,7 triệu đồng so với giá niêm yết) và lựa chọn thuê pin với mức phí 350.000 đồng/tháng.

Nếu lựa chọn thuê pin, khách hàng được tặng 1 tháng khi chọn gói thuê 6 tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giảm sâu nhất phải kể đến một đại lý trong miền Nam. Cơ sở này báo giá 12,5 triệu đồng cho Honda ICON e: chưa kèm pin, tức giảm hơn 14 triệu đồng so với giá niêm yết. Khi mua kèm pin, người dùng chi trả tổng cộng 22,3 triệu đồng, rẻ ngang một mẫu xe số chạy xăng như Wave RSX (22 triệu đồng).

Honda ICON e: được định vị là sản phẩm hướng tới học sinh, sinh viên khi tốc độ tối đa được giới hạn dưới 50km/h, không yêu cầu bằng lái. Khi sạc đầy, mẫu xe máy điện này có thể di chuyển tối đa 71km, chưa thực sự nổi bật so với các đối thủ cùng “hạng cân” trên thị trường.

Pin của Honda ICON e: được đặt dưới sàn xe và có thể tháo rời dễ dàng để sạc riêng. Đây là điểm cộng của mẫu xe máy điện này với những người dùng ở chung cư nhưng không tiện cắm sạc xe dưới hầm đỗ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong bối cảnh Việt Nam đang dần áp dụng các quy định mới tiến tới việc chuyển đổi xanh, thị trường xe máy điện tại nước ta đang có xu hướng phát triển sôi động. Dù vậy, Honda ICON e: vẫn cần tới khuyến mại giảm giá lớn do phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều sản phẩm khác.

Những thương hiệu xe máy điện như VinFast hay Yadea đều có sản phẩm hướng tới nhóm học sinh, sinh viên. Đồng thời, những xe này đa phần có giá bán dễ tiếp cận hơn Honda ICON e:, dao động trong khoảng 12-18 triệu đồng và đã kèm pin/ắc quy.