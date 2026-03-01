Nổi bật tuần qua: Ô tô phanh “cháy lốp” vì đèn giao thông bất ngờ chuyển đỏ

Ô tô phanh “cháy lốp” vì đèn giao thông đột ngột chuyển đỏ

Dù đồng hồ đếm ngược vẫn còn hiển thị hơn 50 giây, đèn giao thông bất ngờ chuyển từ xanh sang đỏ khiến tài xế chiếc Audi phải phanh gấp để tránh phạm luật.

Tình huống giao thông diễn ra tại Đà Nẵng.

Ô tô phanh “cháy lốp” vì đèn giao thông đột ngột chuyển đỏ (Video: OFFB).

Thanh niên đi xe máy vung chân đạp gãy gương ô tô

Không hiểu lý do gì, thanh niên ngồi sau xe máy đã bất ngờ vung chân đạp văng gương chiếu hậu của chiếc ô tô chạy ở hướng đối diện. Hành động ngang ngược này đã bị camera hành trình gắn trên ô tô ghi lại, khiến nhiều người phẫn nộ.

Thanh niên đi xe máy vung chân đạp gãy gương chiếu hậu ô tô (Video: Otofun).

Ô tô chuyển hướng ẩu gây tai nạn rồi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra

Tài xế chiếc ô tô bật xi-nhan rồi lập tức chuyển hướng, quệt ngã một cặp đôi đi xe máy cùng chiều.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế này tiếp tục di chuyển mà không dừng lại xử lý hậu quả.

Tài xế ô tô chuyển hướng ẩu gây tai nạn rồi bỏ đi như không có chuyện gì (Video: HKN).

Tài xế container phanh gấp tránh người phụ nữ đi cắt ngang mũi xe

Người phụ nữ điều khiển xe máy điện cắt ngang đường như chỗ không người, ngay trước mũi xe container đang lao đến, buộc tài xế phải phanh gấp để tránh tai nạn nghiêm trọng.

Tài xế container phanh gấp tránh người phụ nữ cắt ngang mũi xe (Video: Camera giao thông).

Ô tô lấn làn trên đường hẹp, tài xế còn buông giọng thách thức

Dù đoạn đường đèo hẹp chỉ có hai làn, tài xế chiếc Kia Carnival vẫn cố tình lấn sang làn ngược chiều để vượt. Khi gặp xe đi đúng làn đường, người này còn hạ kính buông lời thách thức, dù đang là người vi phạm.

Ô tô lấn làn trên đường hẹp, tài xế còn buông giọng thách thức (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế đánh lái “thần sầu” tránh vật thể lạ trên đường cao tốc

Khi di chuyển trên đường cao tốc trong đêm tối, tài xế xe gắn camera hành trình đã có pha đánh lái cực nhanh, tránh được vật thể lạ xuất hiện phía trước.

Tài xế đánh lái “thần sầu” tránh vật thể lạ trên đường cao tốc (Video: Giao thông văn minh).

Cặp đôi đi xe máy trượt ngã vì một giây lơ đễnh

Cô gái chở bạn bằng xe máy chỉ lơ đễnh trong một giây, không quan sát phía trước. Khi phát hiện ô tô phía trước giảm tốc, cô gái hốt hoảng phanh gấp, khiến cả người và xe trượt ngã ra đường.

Cặp đôi đi xe máy trượt ngã vì một giây lơ đễnh (Video: Giao thông văn minh).

Người cưỡi ngựa ra đường gây tai nạn cho người đi xe máy

Người đàn ông cưỡi ngựa ra đường và trong lúc chuyển hướng đã va chạm với một người đi xe máy.

Câu hỏi được nhiều người đặt ra trong tình huống này là cưỡi ngựa ra đường như vậy có vi phạm luật giao thông hay không?

Người cưỡi ngựa ra đường gây tai nạn cho người đi xe máy (Video: Mạng xã hội giao thông).

Tài xế gây bức xúc vì chặn đầu xe khác, không chịu nhường đường

Tài xế của chiếc sedan màu đen có tình huống xử lý gây bức xúc, khi nhất quyết chặn đầu không nhường cho xe khác, dù đoạn đường hẹp không đủ để tránh nhau.

Tài xế gây bức xúc vì chặn đầu xe khác, không chịu nhường đường (Video: OFFB).

Tài xế xe sang bị xử phạt vì vượt ẩu trên cao tốc

Dù đoạn đường hẹp và có vạch kẻ liền, tài xế chiếc Mercedes-Benz vẫn cố tình lấn làn, vượt ẩu.

Sự việc diễn ra trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Video về tình huống vi phạm này đã được gửi đến cơ quan chức năng thông qua ứng dụng VNeTraffic. Hậu quả, tài xế đã bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.