Loạt ô tô giảm giá sau Tết, mức cao nhất đến hơn 200 triệu đồng

2026 được dự báo sẽ chứng kiến nhiều cuộc cạnh tranh về doanh số giữa các hãng xe tại thị trường Việt Nam. Nếu như trong năm 2025, xe điện được coi là điểm sáng của thị trường thì bước sang năm 2026, với ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt, các dòng xe hybrid được dự báo có giá bán dễ tiếp cận hơn nữa.

Toyota

Đầu năm 2026, Toyota Việt Nam cũng đưa ra chương trình giảm giá bán cho các phiên bản sử dụng động cơ hybrid của hãng. Cụ thể, Yaris Cross HEV (giảm 37 triệu), Corolla Cross HEV (giảm 40 triệu), Innova Cross HEV (giảm 45 triệu), Camry HEV Top (giảm 70 triệu) và cao nhất là Alphard HEV (giảm 200 triệu đồng).

Toyota Camry HEV Top có mức giảm 70 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bên cạnh chương trình ưu đãi giá bán cho các dòng xe hybrid, thương hiệu Nhật Bản vẫn duy trì mức giảm cho các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Cụ thể, Vios được giảm nhiều nhất - 27 triệu đồng, Veloz Cross giảm 66 triệu đồng, Avanza giảm 60 triệu đồng và Yaris Cross giảm 33 triệu đồng.

Kia

Theo công bố của Kia Việt Nam, một số dòng xe của thương hiệu này được áp dụng mức giảm cao nhất lên đến 100 triệu đồng từ ngày 23/2. Cụ thể, Kia Carnival Hybrid có mức ưu đãi cao nhất là 100 triệu đồng, đưa giá xe về còn 1,519 tỷ đồng.

Carnival Hybrid được giảm giá 100 triệu đồng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Bên cạnh dòng xe hybrid đang được hưởng lợi từ chính sách mới, Kia cũng thực hiện giảm giá cho Carens, Seltos và Sonet, với mức giảm lần lượt là 30 triệu, 60 triệu và 35 triệu đồng.

Việc đưa ra các chương trình ưu đãi giá bán ngay từ đầu năm 2026 cho thấy Kia Việt Nam đang tích cực đẩy doanh số ngay từ sớm.

Kết thúc năm 2025, Kia là một trong những hãng xe có doanh số giảm nhiều nhất tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, hãng đã bán ra hơn 27.000 xe, giảm 21% so với năm 2024.

Honda

Theo công bố của Honda, từ ngày 26/2, giá bán lẻ đề xuất của HR-V e:HEV RS (hybrid) giảm 34 triệu đồng từ mức 869 triệu đồng xuống còn 835 triệu đồng. Mặc dù là dòng xe hybrid, HR-V e: HEV RS lại không được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Dòng xe hybrid của Honda được giảm 34 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Từ ngày 1/1, các mẫu xe hybrid tự sạc (HEV) có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% tổng năng lượng được giảm 30% thuế TTĐB so với xe xăng/dầu cùng dung tích động cơ.

Tuy nhiên, các sản phẩm này cần đáp ứng tỷ lệ tiêu thụ xăng được xác định theo công thức của Bộ Xây dựng công bố ngày 30/1. Với cách tính như vậy, không phải mẫu xe hybrid nào tại thị trường Việt Nam cũng được áp dụng ưu đãi thuế TTĐB.

Hyundai

Trong tháng 2, gần như toàn bộ dòng xe của Hyundai Thành Công đều được giảm giá, với mức cao nhất lên đến 220 triệu đồng. Cụ thể, Accent (giảm tới 64 triệu), Stargazer (giảm tới 96 triệu), Santa Fe (giảm tới 220 triệu), Palisade (giảm tới 200 triệu), Creta (giảm tới 50 triệu) và Tucson (giảm tới 58 triệu đồng).

Hyundai Santa Fe được giảm giá nhiều nhất - 220 triệu đồng (Ảnh: Thanh Bình).

Chương trình ưu đãi giá bán mới nhất của Hyundai Thành Công chỉ áp dụng đến ngày 28/2. Tuy nhiên, với việc liên tiếp tung ra mức giảm cho các dòng xe từ tháng 9/2025, không loại trừ khả năng thương hiệu xe Hàn Quốc sẽ duy trì ưu đãi này cho khách hàng.

Tương tự Kia, Hyundai cũng là thương hiệu xe có doanh số giảm trong năm 2025. Cụ thể, thương hiệu Hàn Quốc này bán ra được 40.267 xe con, giảm hơn 20% so với năm 2024.

Tình hình kinh doanh cuối năm của Hyundai Thành Công phần nào khởi sắc hơn với liên tiếp các chương trình ưu đãi giá bán được hãng này áp dụng cho khách hàng. Đỉnh điểm là trong tháng 12/2025, có 6.704 chiếc Hyundai được bàn giao tới tay khách hàng.

Geely

Trong tháng đầu năm 2026, Geely Việt Nam cũng liên tiếp đưa ra các chương trình ưu đãi giá bán. Cụ thể, Coolray ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, Monjaro ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và dòng xe điện EX5 được giảm giá 45 triệu đồng.

Là một hãng xe mới tại thị trường Việt Nam, Geely đang dần lấy được sự quan tâm của khách hàng trong nước với loạt sản phẩm có giá bán cạnh tranh, đi cùng với nhiều trang bị công nghệ tiên tiến.