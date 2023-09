Kia Carnival, Toyota Sienna to lớn nhưng kém an toàn khi va chạm

"An toàn hàng ghế sau rất quan trọng với tất cả xe, nhưng nó đặc biệt thiết yếu với một số loại xe, như minivan, vì khách hàng chọn loại này để chở cả gia đình", Chủ tịch David Harkey của IIHS cho biết.

Tuy nhiên, thử nghiệm gần đây của Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) đã cho thấy những kết quả đáng thất vọng.

Chrysler Pacifica, Kia Carnival (ảnh trên) và Toyota Sienna đều không được đánh giá "Tốt", trong khi Honda Odyssey thậm chí bị đánh giá là kém an toàn (Ảnh: Chụp màn hình).

Bài thử nghiệm va chạm phía trước giờ đây tập trung vào sự an toàn của người ngồi hàng ghế sau, do IIHS phát hiện ra rằng nguy cơ chấn thương dẫn đến tử vong với người ngồi phía sau có đeo dây an toàn cao hơn so với người ngồi ghế trước, do độ an toàn của ghế trước đã được tập trung cải thiện nhiều.

Tuy nhiên, Chrysler Pacifica, Kia Carnival, và Toyota Sienna đều không được đánh giá "Tốt" trong bài đánh giá mức độ an toàn của người ngồi hàng ghế sau, mà chỉ đạt mức "Trung bình", còn mẫu Honda Odyssey thậm chí còn bị xếp hạng "Kém" an toàn.

IIHS cập nhật bài thử nghiệm va chạm phía trước vào năm 2022 sau khi khảo sát cho thấy các mẫu xe mới có nguy cơ gây chấn thương cho người ngồi phía sau cao hơn so với người ngồi ghế trước (Video: IIHS).

Để thực hiện thử nghiệm va chạm, các kỹ sư của IIHS đặt một hình nộm có vóc dáng tương đương trẻ 12 tuổi ở ghế sau, rồi cho xe đâm vào một chướng ngại vật cố định. Kết quả, cả 4 mẫu minivan phổ thông đều không đạt xếp hạng "Tốt".

Để được xếp hạng "Tốt", hình nộm phải không có chấn thương ở đầu, cổ và ngực hoặc bắp đùi khi xảy ra va chạm phía trước. Ngoài ra, hình nộm phải ở nguyên vị trí, không tụt xuống dưới dây an toàn và đầu của hình nộm phải ở khoảng cách an toàn với lưng ghế phía trước.

Cả 4 mẫu minivan đều bảo vệ tốt người ngồi hàng ghế trước, nhưng người ngồi phía sau dễ bị chấn thương vùng ngực do lực siết của dây an toàn quá lớn hoặc vị trí của dây an toàn (Ảnh: Chụp màn hình).

Chỉ duy nhất mẫu Toyota Sienna có bộ siết và kiểm soát lực căng dây an toàn, nhưng ưu điểm đó lại trở thành nhược điểm khi hình nộm trượt xuống dưới dây đai an toàn ngang, trong khi dây đai an toàn vắt qua vai trượt lên cổ hình nộm.

Hai mẫu Kia Carnival và Chrysler Pacifica đạt xếp hạng "Trung bình" không có tính năng kiểm soát lực siết dây an toàn, nên tạo lực tác động quá mạnh vào ngực hình nộm, và túi khí rèm của mẫu Pacifica không bung.

Trong 3 mẫu này, xe của Kia được đánh giá là có nguy cơ gây chấn thương cổ hoặc đầu cho người ngồi hàng ghế sau, nhưng nguy cơ không cao bằng Honda Odyssey.

Trong 4 mẫu xe nói trên, hiện tại thị trường Việt Nam chỉ có mẫu Kia Carnival được phân phối chính hãng, với giá niêm yết 1,2 tỷ đồng.

Mẫu Honda Odyssey từng được bán tại Việt Nam từ năm 2015 nhưng không thể cạnh tranh về giá với Kia Sedona (tên gọi cũ của Carnival) đến từ Hàn Quốc. Mẫu xe này đã bị rút khỏi danh mục sản phẩm của Honda tại Việt Nam từ giữa năm 2018.