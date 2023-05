Có 5 mẫu xe cỡ nhỏ vừa không được xếp hạng "Tốt" trong bài kiểm tra va chạm của Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS). Việc siết thử nghiệm va chạm góc nhỏ (overlap) cho thấy những người ngồi ở ghế sau có nguy cơ chấn thương cao hơn. Dưới đây là những phát hiện của IIHS và những gì các nhà sản xuất ô tô cần làm để cải thiện độ an toàn cho xe.

Bài kiểm tra va chạm góc nhỏ mô phỏng tình huống ô tô đâm vào gốc cây hoặc cột điện (Ảnh: IIHS).

Năm ngoái, dữ liệu cho thấy người ngồi phía sau có thể đối mặt với nguy cơ tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng cao hơn so với người ngồi phía trước. IIHS cho biết, nguyên nhân là do người ngồi ghế trước được bảo vệ tốt hơn bao giờ hết. Giờ đây, IIHS muốn nâng cao độ an toàn cho hàng ghế sau thông qua việc cập nhật bài thử nghiệm va chạm góc nhỏ, trong đó có việc bổ sung một hình nộm cỡ người lớn ở ghế sau để xem nó sẽ thế nào khi xảy ra va chạm kiểu này.

Kết quả cho thấy Honda Civic và Toyota Corolla có số điểm số tương đồng trong tất cả các bài thử nghiệm, bao gồm xếp hạng "Tốt" ở hầu hết các hạng mục kiểm tra. Một hạng mục mà cả 2 xe không đạt xếp hạng "Tốt", mà thực ra cả 5 xe đều không đạt, là khả năng kìm giữ người ngồi ghế sau để giảm chấn thương.

Với cả 2 xe, người ngồi ghế sau bị hiện tượng mà IIHS gọi là "chấn thương ngầm" (submarining). Đó là khi dây an toàn vòng quanh eo di chuyển lên vùng bụng, làm tăng nguy cơ nội thương. Các xe còn lại cũng vậy, kèm theo một số vấn đề nghiêm trọng khác.

Kia Forte bị đánh giá tổng thể là "Kém", do khả năng ghìm giữ đầu và cổ người ngồi phía sau "Kém" và bảo vệ vùng ngực chỉ ở mức "Trung bình".

Nissan Sentra cũng gặp vấn đề tương tự, cộng thêm nguy cơ chấn thương đầu và cổ cho người ngồi ghế trước.

Subaru Crosstrek có kết quả xếp hạng "Trung bình" về khả năng bảo vệ đầu và cổ người ngồi ghế sau, xếp hạng "Kém" về khả năng bảo vệ vùng ngực.

Ngồi hàng ghế sau trên nhiều mẫu ô tô cỡ nhỏ không an toàn (Video: IIHS).

IIHS tin rằng các nhà sản xuất ô tô nên xem xét kết quả này và sau đó cải thiện sự an toàn cho người ngồi phía sau. Quá trình này có thể bắt đầu bằng việc bổ sung các phụ kiện cho dây đai an toàn, như bộ căng dây và giảm xung lực khi xảy ra va chạm.