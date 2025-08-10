Nổi bật tuần qua: Tài xế lĩnh hậu quả vì kiểu chạy xe thiếu ý thức

Tài xế lĩnh hậu quả vì kiểu chạy xe thiếu ý thức

Tài xế chiếc xe SUV đã phóng nhanh qua đoạn đường bị ngập, khiến nước bắn lên một người đi xe đạp. Tuy nhiên, chính hành động phóng nhanh này đã khiến chiếc ô tô bị mất lái, dẫn đến lật nghiêng xuống ven đường.

Sự việc xảy ra tại Ấn Độ.

Tài xế lĩnh hậu quả vì kiểu chạy xe thiếu ý thức (Video: Instagram).

Nữ tài xế vừa lái xe vừa lướt TikTok trên điện thoại

Dù đoạn đường có đông phương tiện, nữ tài xế vẫn liều lĩnh lái xe bằng một tay và tay còn lại cầm điện thoại để tranh thủ lướt TikTok. Kiểu chạy xe của nữ tài xế khiến nhiều người lo lắng.

Nữ tài xế vừa lái xe vừa lướt TikTok trên điện thoại (Video: Văn hóa giao thông).

Nam sinh phóng xe đạp điện tốc độ cao, tông ngã người đi xe máy

Dù đi đến ngã ba, nam sinh vẫn phóng nhanh, không giảm tốc độ để quan sát. Hậu quả, người này đã tông ngã một người đi xe máy.

Tuy nhiên, lỗi trong tình huống này cũng thuộc về tài xế chiếc ô tô vì đậu xe không đúng chỗ, gây khuất tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Nam sinh phóng xe đạp điện tốc độ cao, tông ngã người đi xe máy (Video: OFFB).

Cặp đôi đi xe máy bất ngờ chuyển hướng, đâm thẳng vào xe tải ngược chiều

Không hiểu vì lý do gì, cặp đôi chở nhau bằng xe máy bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều, gây nên một vụ tai nạn đối đầu với xe tải.

Cặp đôi đi xe máy bất ngờ chuyển hướng, đâm thẳng vào xe tải ngược chiều (Video: HLX).

Thanh niên lao xe máy từ nhà ra đường gây tai nạn liên hoàn

Dù điều khiển xe máy từ nhà ra đường, nam thanh niên không giảm tốc độ để quan sát, dẫn đến một vụ tai nạn liên hoàn cho 2 phương tiện khác. May mắn vụ va chạm không gây hậu quả nghiêm trọng.

Thanh niên lao xe máy từ nhà ra đường gây tai nạn liên hoàn (Video: Camera giao thông).

Xe đầu kéo lạng lách trên cao tốc đầy khó hiểu

Không hiểu vì lý do gì, tài xế chiếc xe đầu kéo đã liên tục lạng lách trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây hết sức nguy hiểm. Tài xế này sau đó đã bị cơ quan chức năng xử phạt 46 triệu đồng, đồng thời bắt tạm giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xe đầu kéo lạng lách trên cao tốc đầy khó hiểu (Video: Mạng xã hội giao thông).

Tài xế bán tải nhập đường ẩu gây tai nạn

Dù đoạn đường thoáng và không bị che khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe bán tải vẫn có tình huống nhập đường ẩu, gây tai nạn với một ô tô khác.

Tài xế bán tải nhập đường ẩu gây tai nạn (Video: Giao thông văn minh).

Tài xế xe khách chạy xe kiểu cướp đường trên cao tốc

Tài xế xe khách đã có tình huống vượt ẩu hết sức nguy hiểm trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, ép xe gắn camera hành trình vào làn khẩn cấp phía trong để tránh một vụ va chạm.

Tài xế xe khách chạy xe kiểu cướp đường trên cao tốc (Video: An toàn giao thông).

Xe đầu kéo chuyển làn ẩu, tông xe con lộn vòng

Tài xế chiếc xe đầu kéo đã có tình huống chuyển làn ẩu, thiếu quan sát nên đã hất văng chiếc xe con cùng chiều lên dải phân cách, khiến chiếc xe này lộn một vòng.

Tình huống giao thông xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội.

Xe đầu kéo chuyển làn ẩu, tông xe con lộn vòng (Video: Otofun).

Xe đầu kéo bẹp dúm cabin vẫn chạy trên đường

Chiếc xe đầu kéo bị bẹp dúm cabin sau tai nạn nhưng vẫn di chuyển trên đường, khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi tài xế đang ngồi lái xe ở đâu?