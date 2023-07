Ô tô ngày càng an toàn, nhưng lại gây tai nạn chết người nhiều hơn

Hồi đầu năm nay, Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố rằng tỷ lệ người điều khiển xe cơ giới tử vong do tai nạn giao thông đã chững lại vào năm 2022. Tuy nhiên, số người đi bộ tử vong lại tiếp tục tăng cao.

Các nhà sản xuất ô tô được kỳ vọng chú ý hơn tới các công nghệ an toàn bảo vệ người đi bộ (Ảnh minh họa: Volvo).

Hiệp hội An toàn đường cao tốc Mỹ (GHSA), một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho các văn phòng an toàn của các tiểu bang, đã phát hiện ra rằng 2022 là năm có số người đi bộ tử vong cao nhất ở Mỹ kể từ năm 1981. Dựa trên dữ liệu sơ bộ từ văn phòng An toàn đường cao tốc, GHSA tính toán rằng có 7.508 người đã thiệt mạng khi đi bộ ở Mỹ.

Đây không chỉ là con số cao nhất trong vòng 41 năm qua, mà còn tăng đột biến so với cách đây chỉ vài năm. Cụ thể, con số của năm 2022 cao hơn gần 19% so với 6.324 ca tử vong trong năm 2019.

Giống như với người sử dụng xe cơ giới, số người đi bộ thiệt mạng đã tăng lên trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. Tuy nhiên sau đó, không như với người sử dụng ô tô, số người đi bộ tử vong không giảm sau đại dịch.

Thêm vào đó, trong giao đoạn từ năm 2010 đến năm 2021, tỷ lệ tử vong của người đi bộ đã tăng 77%, so với mức 25% của những người tham gia giao thông khác.

New Mexico và Arizona là các bang nguy hiểm nhất cho người đi bộ ở Mỹ, với tỷ lệ tử vong là 4,4 và 4,17 trên 100.000 người vào năm 2022. Ngược lại, bất chấp thời tiết lạnh giá và tuyết rơi, các tiểu bang Iowa, Minnesota và North Dakota lại an toàn nhất, với tỷ lệ lần lượt là 0,56, 0,8 và 0,77.

Tỷ lệ tử vong của người đi bộ ngày càng tăng khiến nước Mỹ trở thành một ngoại lệ. Các quốc gia phát triển khác đã nỗ lực hơn để giảm tỷ lệ tử vong cho người đi bộ, đi xe đạp và đi xe máy. Theo các chuyên gia, giải pháp là hạ giới hạn tốc độ, thêm làn đường dành riêng cho xe đạp, và thiết kế các phương tiện bảo vệ người ở bên ngoài xe tốt hơn.

Việc người Mỹ chuộng SUV và xe bán tải cỡ lớn có thể là một nguyên nhân dẫn tới gia tăng nguy hiểm cho người đi bộ. Xe cao lớn làm hạn chế tầm quan sát mặt đường của tài xế. Theo GSHA, SUV hoặc xe bán tải liên quan tới 40% số vụ tai nạn chết người, trong khi tỷ lệ ở xe du lịch là 35%.