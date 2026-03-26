Hyundai Elantra là mẫu xe bị đánh cắp nhiều nhất tại Mỹ

Theo thống kê của giới truyền thông Mỹ, cứ mỗi 48 giây là một chiếc ô tô bị đánh cắp tại xứ sở cờ hoa. Ước tính này có vẻ nhiều nhưng theo số liệu của NICB - Cục Tội phạm Bảo hiểm Quốc gia Mỹ, tổng lượng xe hơi bị trộm ở năm 2025 vẫn giảm gần 1/4 so với năm 2024, nhờ nỗ lực của các hãng xe và lực lượng cảnh sát.

Dù vậy, vẫn có tới 659.880 chiếc ô tô bị đánh cắp tại Mỹ trong năm 2025. Trong đó, mẫu xe bị kẻ gian “thương nhớ” nhiều nhất không phải là các sản phẩm đắt tiền, mà lại là Hyundai Elantra, kế đến là Honda Accord và Hyundai Sonata.

Theo thống kê của NICB, có tổng cộng 21.732 chiếc Hyundai Elantra bị trộm tại Mỹ trong năm 2025 (Ảnh: Hyundai).

Cả 3 mẫu sedan kể trên đều là những dòng xe phổ biến và có sức hút khá lớn ở thị trường Mỹ. Trong đó, Elantra là dòng xe Hyundai bán chạy nhất tại xứ sở cờ hoa ở năm 2025, với lũy kế doanh số vượt mốc 148.200 chiếc.

Mẫu sedan hạng C đến từ thương hiệu Hàn Quốc cũng có sự hiện diện tại nước ta nhưng thuộc thế hệ thứ 7, chưa phải bản nâng cấp giữa vòng đời như xe tại thị trường Mỹ. Đồng thời, sức hút của Elantra với khách Việt chưa lớn, khi chỉ tiêu thụ được 665 xe trong cả năm 2025 và 88 chiếc ở hai tháng đầu năm 2026.

Hyundai Elantra tại Việt Nam gặp khó khăn tương tự các mẫu xe cùng phân khúc, do thị hiếu của khách Việt có xu hướng chuyển sang xe gầm cao trong vài năm gần đây (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong 10 mẫu ô tô bị đánh cắp nhiều nhất tại Mỹ ở năm 2025, có hai mẫu bán tải góp mặt là Chevrolet Silverado 1500 và Ford F-150. Đáng nói rằng, Ford F-Series (bao gồm F-150 và các sản phẩm “nặng đô” hơn) có doanh số lớn hơn Silverado, nhưng dường như kẻ gian tại Mỹ lại chuộng thương hiệu Chevrolet hơn.

Những mẫu xe còn lại đều là các sản phẩm phổ thông, gồm: Honda Civic, CR-V, Kia Optima, Toyota Camry và Nissan Altima.

Mẫu xe Số lượng Hyundai Elantra 21.732 Honda Accord 17.797 Hyundai Sonata 17.687 Chevrolet Silverado 1500 16.764 Honda Civic 12.725 Kia Optima 11.521 Ford F-150 10.102 Toyota Camry 9.833 Honda CR-V 9.809 Nissan Altima 8.445

10 mẫu ô tô bị trộm nhiều nhất tại Mỹ trong năm 2025 (Đơn vị: xe).

Các sản phẩm của Hyundai và Kia đều có sự hiện diện lớn trong danh sách trên nhưng theo thống kê của NICB, cả hai công ty này đều ghi nhận lượng xe bị đánh cắp giảm tới 1/3 ở năm 2025. Thống kê này cho thấy các phần mềm mới được cập nhật cùng các biện pháp chống trộm đã dần đem lại tín hiệu tích cực.

Dù vậy, NICB vẫn khuyến cáo người dùng Mỹ chủ động áp dụng thêm các biện pháp phòng tránh trộm cắp như bộ khóa vô-lăng, cảnh báo bằng âm thanh, công tắc ngắt khẩn cấp và một số thiết bị định vị GPS, theo dõi phương tiện.

Theo Car and Driver, kẻ gian tại Mỹ ngày càng am hiểu công nghệ. Một số thủ thuật được những đối tượng này áp dụng là làm giả chìa khóa thông qua cổng OBD, hoặc sử dụng bộ kích sóng để mở xe từ xa. Thậm chí, có trường hợp còn hack để mở khóa xe thông qua việc kết nối dây cắm ở đèn chiếu sáng trước.