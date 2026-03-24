Santa Fe và Palisade sản xuất tại Việt Nam được trưng bày trên đất Thái

Hyundai Santa Fe 2026 tại Thái Lan bổ sung phiên bản Inspiration AWD.

Ngày 23/3, tại triển lãm Bangkok Motor Show 2026 (Thái Lan), Hyundai giới thiệu Santa Fe nâng cấp 2026 với 3 phiên bản Exclusive, Prestige và Inspiration AWD. Trong đó, Inspiration AWD là phiên bản hoàn toàn mới, giá bán 1.799.000 baht, tương đương 55.490 USD.

Tất cả phiên bản Hyundai Santa Fe đều được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Việt Nam, sản xuất bởi Hyundai Thành Công.

Santa Fe bán tại Thái Lan được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Việt Nam (Ảnh: Tới Nguyễn).

So với phiên bản Prestige, Santa Fe Inspiration AWD bổ sung hệ dẫn động bốn bánh HTRAC, mâm 20 inch và lốp 255/45. Trong khi đó, nội thất có thêm hệ thống âm thanh Bose 12 loa cao cấp.

Các trang bị, tiện nghi còn lại giống phiên bản Prestige, bao gồm dải màn hình nối liền với màn hình giải trí và màn hình đồng hồ cùng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hàng ghế thứ hai dạng thương gia với hai ghế ngồi độc lập có thể ngả sâu. Hãng xe Hàn gọi hàng ghế này là Captain Seats.

Cả ba phiên bản Santa Fe tại Thái Lan đều dùng máy Hybrid (Ảnh: Tới Nguyễn).

Cả ba phiên bản không có sự khác biệt về động cơ, dùng chung máy 1.6L Hybrid, gồm máy xăng 1.6L tăng áp (178 mã lực và 265Nm) và mô-tơ điện (60 mã lực và 264Nm). Tổng công suất 232 mã lực và mô-men xoắn 367Nm.

Hộp số tự động 6 cấp, kết hợp hệ dẫn động cầu trước (phiên bản Exclusive, Prestige) hoặc hệ dẫn động bốn bánh (phiên bản Inspiration AWD). Pin lithium-ion 1,49kWh. Xe có 3 chế độ lái: Eco, Sport và My Drive.

So sánh giữa hai thị trường, phiên bản Hyundai Santa Fe Inspiration AWD ở Thái tương tự phiên bản Hybrid (giá bán 1,369 tỷ đồng) đang bán ở Việt Nam. Nếu cùng quy đổi ra USD, Santa Fe Hybrid ở Việt Nam có giá bán thấp hơn 3.490 USD.

Hyundai Palisade tại Thái Lan có giá bán cao hơn thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, gian hàng của Hyundai tại Bangkok Motor Show 2026 còn có sự hiện diện của mẫu SUV cỡ E Palisade. Mẫu xe này được sản xuất bởi Hyundai Thành Công (Việt Nam) và xuất khẩu sang Thái Lan từ năm 2024 đến nay.

Theo Hyundai Thành Công, Palisade đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 40%, đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 40% theo Hiệp định ATIGA trong khu vực ASEAN.

Hyundai Palisade được sản xuất tại Việt Nam (Ảnh: Tới Nguyễn).

Tại xứ sở Chùa Vàng, Palisade có giá bán 2.299.000-2.499.000 baht, tương đương 70.900-77.100 USD, tức cao hơn Palisade tại Việt Nam khoảng 15.200-16.800 USD.

Thái Lan là thị trường lớn hàng đầu Đông Nam Á. Năm 2025, quốc gia này tiêu thụ 621.166 xe các loại, xếp dưới Indonesia, Malaysia và xếp ngay phía trên Việt Nam (604.134 xe).