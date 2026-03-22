Toyota Land Cruiser FJ giá 39.200 USD tại Thái Lan, về Việt Nam năm nay

Ngày 21/3, Toyota đã ra mắt Land Cruiser FJ tại thị trường Thái Lan. Xe có một phiên bản 2.7 5AT 4WD, giá bán chính thức 1.289.000 baht, tương đương 39.200 USD. Mức giá này nằm giữa Corolla Cross và Fortuner. Trong năm đầu tiên, hãng kỳ vọng bán được 5.000 xe tại xứ sở chùa vàng.

Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm rời IMV tương tự Toyota Hilux, với chiều dài 4.610mm, chiều rộng 1.855mm và chiều cao 1.890mm. Trục cơ sở 2.580mm và khoảng sáng gầm 245mm. Mâm xe kích thước 18 inch.

Xét về kích thước, Land Cruiser FJ sở hữu vóc dáng nhỏ gọn hơn một số mẫu SUV hạng D như Toyota Fortuner và tương đương với SUV hạng C.

Thiết kế của Toyota Land Cruiser FJ có nhiều nét tương đồng với "đàn anh" Land Cruiser Prado, theo đuổi phong cách địa hình lấy cảm hứng từ các dòng xe trong quá khứ của hãng xe Nhật.

Nội thất của FJ cũng chịu ảnh hưởng từ Prado, với vô-lăng và màn hình giải trí có thiết kế quen thuộc.

Màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, kết hợp đồng hồ dạng màn hình TFT 7 inch hiển thị màu. Xe có 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, khởi động nút bấm...

Về khả năng vận hành, Toyota Land Cruiser FJ được trang bị máy xăng 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.7L. Đây chính là khối động cơ mang mã 2TR-FE đang được dùng trên một số phiên bản Fortuner bán tại nước ta, sản sinh công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Toyota Land Cruiser FJ sở hữu nhiều trang bị hướng tới việc off-road như camera 360 độ hỗ trợ giả lập hình ảnh gầm xe, hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian (4WD). Người lái có thể tùy chỉnh giữa chế độ H2 (1 cầu nhanh), H4 (2 cầu nhanh) và L4 (2 cầu chậm), đi kèm khóa vi-sai cầu sau.

Trước đó, phía đại lý cho biết Toyota Land Cruiser FJ có thể được đưa về Việt Nam vào giữa năm nay với giá bán "trong khoảng 1,5-2 tỷ đồng". Tuy nhiên, thông tin này chưa được hãng xe Nhật Bản xác nhận.

Ảnh: Headlightmag