Honda tạm dừng bán "xe đua đường phố" Civic Type R vì lý do an toàn

Honda đã ra thông báo tạm dừng bán mẫu Civic Type R 2023 tại Mỹ do lỗi hàn khung đệm ghế lái, dẫn tới tiếng kêu cót két, lạch cạch hoặc thậm chí nứt vỡ mối hàn khung ghế. Nếu không may xảy ra tai nạn, mối màn bị lỗi có thể không giữ khung đệm ghế ở đúng vị trí, ảnh hưởng tới hoạt động của dây an toàn, tăng nguy cơ chấn thương cho tài xế.

Honda cho biết đã thông báo lỗi này với Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA). Đại lý đã ra thông báo, còn NHTSA vẫn chưa đăng tải thông tin này lên website.

Mẫu Honda Civic Type R 2023 là xe tính năng vận hành cao (Ảnh: Road & Track).

Honda cho biết hiện chưa có hướng sửa lỗi này mà đang phải đợi phía nhà cung cấp. Nhiều khả năng các xe bị lỗi sẽ được thay khung đệm ghế mới.

Honda Civic Type R 2023 được giới thiệu ra thị trường Mỹ từ năm ngoái, với trang bị động cơ I4 tăng áp 2.0L công suất 315 mã lực và mô-men xoắn 420 lb-ft, tăng 9 mã lực và 15 lb-ft so với trước.

Tại Việt Nam, mẫu Honda Civic Type R đang được bán thuộc thế hệ thứ 6, là hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, với 5 tùy chọn màu sắc, gồm trắng, đỏ, xanh, xám và đen.

Mẫu "xe đua đường phố" này có giá bán 2,399 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với bản thường Civic G (770 triệu đồng). Mẫu xe này thậm chí đắt hơn BMW 330i M Sport lắp ráp tại Việt Nam (1,719 tỷ đồng).

Civic Type R mang nhiều tính biểu tượng và chỉ được nhập về Việt Nam với số lượng rất hạn chế.