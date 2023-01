Chốt giá 2,399 tỷ đồng, Honda Civic Type R đắt gấp ba bản thường

Sau màn giới thiệu tại Việt Nam Motor Show 2022 hồi tháng 10, Honda đã chính thức công bố giá bán cho Civic Type R là 2,399 tỷ đồng. Con số này cao hơn mức đồn đoán khoảng 2 tỷ đồng trước đó.

Civic Type R được phân phối tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 6, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, có 5 tùy chọn màu sắc gồm trắng, đỏ, xanh, xám và đen.

Honda Civic Type R có giá bán chính thức tại Việt Nam là 2,399 tỷ đồng (Ảnh: HVN).

Giá bán của Type R đắt gấp hơn ba lần so với Civic G (770 triệu đồng), gấp rưỡi so với BMW 330i M Sport lắp ráp (1,719 tỷ đồng). Mức giá 2,399 tỷ đồng này bằng đúng phiên bản C 300 AMG First Edition mà Mercedes-Benz nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Rõ ràng "xe đua đường phố" Civic Type R sẽ chỉ dành cho những tay chơi thực thụ.

Civic Type R được trang bị hệ thống đèn full LED, la-zăng 19 inch 5 chấu kép hình chữ "Y" được sơn đen nhám, đi cùng với đó là bộ phanh Brembo hiệu suất cao màu đỏ nhưng sẽ chỉ ở bánh trước. Ở đằng sau, xe có cánh gió lớn cùng cụm 3 ống xả đầy mạnh mẽ.

Đáng tiếc rằng dù sở hữu nhiều chi tiết thể thao nhưng Honda Civic Type R bán tại Việt Nam lại khác với xe tại Nhật Bản khi không có cảm biến trước/sau.

Nội thất phong cách thể thao trên Civic Type R (Ảnh: HVN).

Nội thất của Civic Type R có nhiều điểm tương đồng với bản thường nhưng tất nhiên sẽ thêm chi tiết để tăng tính thể thao. Bộ ghế da lộn màu đỏ thiết kế giống với ghế xe đua, vô lăng cũng được bọc da lộn thêu chỉ đỏ và logo Honda màu đỏ. Đặc biệt, do là xe số lượng giới hạn nên mỗi chiếc Honda Civic Type R sẽ có số series riêng, được đặt trên lưới điều hòa ở phần táp-lô.

Các trang bị tiện nghi trên mẫu "hot hatch" này gồm có bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch sau vô lăng, màn hình giải trí 9 inch đặt nổi đi kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto và được tích hợp camera lùi 3 góc quay, điều hòa tự động, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động và sạc điện thoại không dây.

Bên dưới nắp ca-pô, Civic Type R được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L cho công suất tối đa 315 mã lực tại 6.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại đạt 420 Nm tại 2.600 - 4.000 vòng/phút. Sức mạnh này đi kèm hộp số sàn 6 cấp đủ để chiều lòng các dân chơi tốc độ. Theo công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Honda Civic Type R có mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp là 8,6 lít/100 km.

Hệ thống treo trên Honda Civic Type R có cấu hình McPherson ở phía trước và đa liên kết ở phía sau. Xe có 4 chế độ lái bao gồm Comfort, Sport, +R và Individual và công nghệ vù ga tự động (Rev match system) giúp chuyển số mượt mà hơn.

Về trang bị an toàn, Civic Type R dành cho thị trường Việt Nam sẽ có gói công nghệ Honda Sensing gồm phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng cả ở dải tốc độ thấp, giảm thiểu lệch làn đường RDM, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, thông báo xe phía trước khởi hành LCDN.

Ngoài ra, xe có các tính năng an toàn chủ động khác như hỗ trợ đánh lái chủ động AHA, cân bằng điện tử VSA, kiểm soát lực kéo TCS, phanh ABS/EBD/BA, vi sai hạn chế trượt LSD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, cảnh báo chống buồn ngủ, cảnh báo điểm mù BSM và cảnh báo phương tiện cắt ngang CTA.

Civic Type R cũng hỗ trợ kết nối thông minh Honda Connect 3 với ba tính năng gồm an toàn và bảo mật, điều khiển xe từ xa và thuận tiện. Ngoài ra, mẫu xe này còn hỗ trợ ứng dụng Honda LogR giúp ghi lại những thông số thực tế khi xe vận hành trên đường, qua đó hỗ trợ người lái và cải thiện kỹ năng lái xe.

Giá bán cao nhưng thực tế Civic Type R mang nhiều tính biểu tượng và chỉ được nhập về Việt Nam với số lượng rất hạn chế và ngay cả thị trường quốc tế cũng "cháy hàng". Một số nguồn tin cho biết mẫu xe này đã hết suất đặt cọc tại các đại lý.

