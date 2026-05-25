Honda SH350i nhập Italy đời 2026 giá cao nhất 310 triệu đồng tại Việt Nam

Một đại lý tư nhân tại TPHCM vừa đưa về lô SH350i nhập Italy đời 2026, giá bán 305 triệu đồng với phiên bản Performance và 310 triệu đồng với phiên bản Sporty.

Trong khi đó, Honda SH350i chính hãng tại Việt Nam đang được phân phối với giá 151,2-152,7 triệu đồng, tức thấp hơn một nửa so với xe nhập Italy dù tương đồng về thông số kỹ thuật và trang bị.

Honda SH350i phiên bản 2026 nhập khẩu từ Italy (Ảnh: Phùng Thế Anh).

SH350i nhập Italy không xa lạ với người Việt. Nhiều năm nay, mẫu xe này vẫn được bán tại các đại lý nhập khẩu tư nhân, hướng đến nhóm khách nhỏ có tài chính tốt, thích sưu tầm hoặc chơi các mẫu xe máy độc lạ. Do đó, doanh số bán hàng không thể bằng SH350i bán chính hãng.

Ra mắt tại triển lãm EICMA 2025 cuối năm ngoái, phiên bản 2026 bổ sung tùy chọn màu "Mat Rock Gray" và "Mat Pearl Daspro Red". Bên cạnh đó, phiên bản Sporty được cập nhật thêm hai màu "Pearl Falcon Gray" và "Mat Pearl Cool White".

Thiết kế tổng thể vẫn tương tự thế hệ trước. Đèn pha và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED. Mặt nạ trước tối giản, cùng cặp đèn xi-nhan mảnh mai hai bên. Dòng chữ "Honda" chuyển xuống thấp hơn, đặt chính giữa của phần đầu xe. Thông số dài x rộng x cao lần lượt 2.160 x 742 x 1.160mm, cùng chiều dài cơ sở 805mm.

Cụm đồng hồ điện tử của Honda SH350i (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Đồng hồ tốc độ dạng điện tử toàn phần với hai màn hình đơn sắc hiển thị các thông số vận hành và tình trạng xe. Người dùng có thể tùy chỉnh thông tin hiển thị bằng phím bấm đặt phía bên trái. Bên phải khu vực tay lái là nút đề nổ và công tắc ngắt động cơ. Khóa thông minh Smart Key là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản SH350i.

Dưới cụm tay lái là ngăn chứa đồ có nắp đậy. Ngăn chứa này đã rộng hơn, đồng thời bổ sung cổng sạc USB-Type C.

Honda SH350i nhập Italy dành cho nhóm khách nhỏ có tài chính tốt, thích sưu tầm hoặc chơi các mẫu xe máy độc lạ (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Bộ vành vẫn giống phiên bản cũ, loại 6 chấu kép 16 inch đi kèm thông số lốp trước và sau lần lượt 110/70 và 130/70. Trang bị an toàn gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh (trước và sau) và hệ thống kiểm soát lực kéo khi tăng tốc HSTC.

Động cơ vẫn là loại máy xăng eSP+, xy-lanh đơn, dung tích 330cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh 28,8 mã lực và 31,5 Nm mô-men xoắn.

Với giá bán 305-310 triệu đồng, Honda SH350i nhập Italy không dành cho số đông. Cùng số tiền này, người dùng cũng có thể cân nhắc tới BMW C 400 GT hiện có giá từ 319 triệu đồng.