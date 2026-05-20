Hé lộ nội thất Honda City 2026: Có thay đổi ở màn hình

Chỉ còn ít ngày trước khi Honda City phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) ra mắt, những chiếc xe đầu tiên đã bắt đầu được chuyển tới đại lý và loạt ảnh chụp tại showroom liên tục xuất hiện.

Thành viên Xaos636 của diễn đàn Team-BHP đã đăng tải loạt hình ảnh chi tiết về Honda City 2026, hé lộ cả thiết kế ngoại thất lẫn nội thất. Trong các bức ảnh, xe xuất hiện với hai màu sơn đen và trắng. Tuy nhiên, dự kiến sẽ còn thêm nhiều tùy chọn màu sơn ngoại thất khác.

Hiện tại, thế hệ thứ 5 của Honda City có 6 tùy chọn màu sơn, gồm: bạc ánh kim, xanh ngọc trai, đỏ ánh kim, trắng ngọc trai, nâu ánh kim và xám ánh kim. Như vậy, màu đen là tùy chọn bổ sung mới trên phiên bản 2026.

Honda City 2026 đã nhiều lần bị bắt gặp khi chạy thử nghiệm (Ảnh: Xaos636/Team-BHP).

Ở ngoại thất, Honda City 2026 được trang bị cụm đèn pha LED projector mới, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày mang họa tiết giống “lông mày”. Lưới tản nhiệt được thiết kế mảnh hơn, trong khi cản trước mới có thêm nhiều chi tiết sơn đen nhằm giảm cảm giác nặng nề.

Bộ mâm hợp kim có thiết kế mới nhưng vẫn giữ kích thước 16 inch, đi kèm lốp bản 185. Cụm đèn hậu LED dạng thấu kính trong với hiệu ứng khói, cản sau được tinh chỉnh và cánh gió tích hợp cũng là những thay đổi đáng chú ý.

Loạt ảnh mới đã lần đầu hé lộ thiết kế cụm đèn hậu phía sau (Ảnh: Xaos636/Team-BHP).

Bên trong xe, Honda City 2026 được bổ sung nhiều tính năng và trang bị mới, nhằm tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ, như mẫu Hyundai Verna vừa được nâng cấp tại Ấn Độ.

Qua những hình ảnh, có thể nhận thấy xe được bổ sung ghế thông gió, với cụm nút điều khiển đặt gần hệ thống điều hòa tự động vẫn là loại một vùng. Khu vực bệ trung tâm về cơ bản được giữ nguyên, nhưng xuất hiện thêm hai khay để cốc mới, trong khi đế sạc không dây dường như được chuyển lên vị trí cao hơn.

Màn hình thông tin - giải trí trung tâm có kích thước lớn hơn và nhô cao rõ rệt. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được cho là có thêm hệ thống đèn viền nội thất.

Nội thất Honda City 2026 lần đầu được hé lộ (Ảnh: Xaos636/Team-BHP).

Một trang bị mới đáng chú ý khác là camera 360 độ với camera phía trước. Đáng chú ý, hệ thống hỗ trợ quan sát điểm mù (Lane Watch Assist - LWA) đặc trưng của Honda vẫn được giữ lại, đồng nghĩa gương chiếu hậu bên trái có tới hai camera.

Ghế ngồi sử dụng chất liệu bọc mới, có bề mặt được đục lỗ để hỗ trợ tính năng thông gió.

Về vận hành, Honda City 2026 tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ hiện tại, gồm bản máy xăng đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT, cùng phiên bản hybrid City e:HEV sử dụng hộp số eCVT.