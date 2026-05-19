Theo công bố của HVN, doanh số bán lẻ mảng kinh doanh trong tháng 4 đạt 173.468 xe, tương đương mức tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng xe Nhật Bản cũng cho biết, trong tháng 4 đã xuất khẩu 30.174 xe máy sang một số thị trường quốc tế.

Đây cũng là kết quả kinh doanh của tháng đầu tiên trong năm tài chính mới (bắt đầu từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027).

Lũy kế doanh số xe máy 4 tháng đầu năm của HVN đạt 786.391 xe, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này có thể xem là tín hiệu tích cực, trong bối cảnh Việt Nam dần áp dụng một số chính sách hạn chế xe máy xăng.

Bên cạnh đó, trong năm 2026 này, HVN sẽ liên tiếp bán ra những mẫu xe máy điện mới, hứa hẹn gia tăng doanh số chung cho mảng kinh doanh xe máy.

HVN đã kết thúc năm tài chính 2026 (tính từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026) với doanh số 2.262.140 xe máy, ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 0,05% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh của mảng ô tô của HVN lại gặp nhiều khó khăn hơn khi bước vào tháng đầu tiên của năm tài chính mới.

Theo số liệu được HVN công bố, doanh số bán lẻ trong tháng 4 của mảng kinh doanh ô tô đạt 1.830 xe, tương ứng với mức giảm 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm tài chính 2026, HVN bán tổng cộng 28.238 ô tô, tăng 0,02% so với năm tài chính 2025 (tháng 4/2024 đến tháng 3/2025).

Mặc dù chỉ là kết quả kinh doanh trong tháng đầu tiên của năm tài chính mới, nhưng cũng đã phản ảnh được phần nào những tín hiệu tích cực cũng như khó khăn mà HVN sẽ đối diện.

Tình hình kinh doanh của HVN tại Việt Nam cũng khá tương đồng với tình hình thế giới. Mới đây, Honda toàn cầu cũng đã có kế hoạch thay đổi để cứu vãn kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể.

Honda bước vào quá trình tái thiết sau khi ghi nhận khoản lỗ khoảng 2,6-2,7 tỷ USD trong năm tài chính 2025. Đây là lần đầu tiên hãng xe Nhật Bản thua lỗ kể từ khi niêm yết năm 1957.

Mảng kinh doanh ô tô của Honda không chỉ sụt giảm tại Việt Nam, mà còn ghi nhận trên toàn cầu. Hãng xe Nhật Bản sẽ có sự thay đổi lớn về chiến lược sản phẩm trong những năm tới đây.

Sự thay đổi lớn nhất của hãng xe Nhật Bản là chuyển hướng sang dòng sản phẩm hybrid. Các nguồn lực phát triển và sản xuất đang được Honda điều chỉnh lại. Làn sóng xe hybrid mới của Honda dự kiến bắt đầu xuất hiện trên thị trường từ năm 2027.

Việc đẩy mạnh phát triển xe điện, nhu cầu thị trường EV suy yếu cùng chi phí tái cấu trúc tăng cao là những yếu tố khiến Honda trải qua một năm tài chính đáng quên. Mặc dù chưa rơi vào khủng hoảng, nhưng với tình hình kinh doanh hiện tại hãng xe Nhật Bản cần có những điều chỉnh kế hoạch phát triển.