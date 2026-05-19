Áp lực từ xu hướng xe điện, Honda vẫn bán hơn 173.000 xe máy trong tháng 4

Theo báo cáo kết quả bán hàng của Honda Việt Nam, hãng xe Nhật Bản tiêu thụ tổng cộng 173.468 xe máy trong tháng 4. Con số này giảm tới 28% so với tháng trước, cho thấy hãng xe Nhật vẫn gặp phải những áp lực nhất định từ xu hướng thuần điện.

Bù lại, lũy kế doanh số xe máy 4 tháng đầu năm của Honda đạt 786.391 xe, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này có thể xem là tín hiệu tích cực, trong bối cảnh Việt Nam dần áp dụng một số chính sách hạn chế xe máy xăng.

Thực tế, khác với trước đây, một số quy định hạn chế xe máy xăng đã được gỡ bỏ. Từ 1/7, Hà Nội không triển khai hạn chế xe máy xăng cá nhân theo vùng phát thải thấp, mà chỉ cấm xe máy xăng hoạt động trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải (xe máy công nghệ chạy xăng) trong vùng lõi của Thủ đô.

Tham khảo một số đại lý Honda tại khu vực Hà Nội, lượng người dùng quan tâm đến các dòng xe máy xăng có sụt giảm so với thời điểm trước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù vậy, lượng tài xế công nghệ chuyển đổi xanh cũng đủ gây tác động tới doanh số bán hàng của xe máy Honda. So với xe xăng, xe máy điện có khả năng giúp các tài xế tối ưu chi phí vận hành, do chi phí sạc điện vẫn thấp hơn chi phí đổ xăng.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, tại nhiều đại lý ủy nhiệm chính hãng của Honda trên địa bàn Hà Nội, các dòng xe “hot” như Vision hay LEAD tuy vẫn không được bán đúng giá niêm yết, nhưng không còn đội giá nhiều như trước. Mức kênh dao động từ vài trăm nghìn đồng cho tới khoảng 1 triệu đồng, tùy nơi.

Ở chiều ngược lại, nhiều thương hiệu xe máy điện ghi nhận tình trạng “khan hàng” tại một số đại lý. Có showroom vốn kinh doanh xe máy Piaggio bất ngờ chuyển sang bán song song cả xe máy điện Dat Bike.

Honda Việt Nam cũng có sự hiện diện ở lĩnh vực xe máy điện, nhưng dải sản phẩm chưa dày dặn như các đối thủ. Hiện tại, hãng xe Nhật đang phân phối dòng ICON e:, CUV e: và UC3.

Trong đó, Honda ICON e: là dòng xe máy điện dành cho học sinh, giới hạn tốc độ dưới 50km/h, di chuyển tối đa 71km/lần sạc, không yêu cầu bằng lái. Từ 1/4, sản phẩm này được điều chỉnh giá niêm yết giảm 6 triệu xuống khoảng 21 triệu đồng và trong tháng 5, hãng tiếp tục áp dụng thêm ưu đãi tiền mặt 5 triệu đồng.

Giá bán trên của Honda ICON e: chưa kèm pin. Người dùng có thể mua đứt pin với mức giá 9 triệu đồng (VAT 10%) hoặc thuê pin với chi phí 250.000/tháng, cọc trước 2 triệu đồng, thuê 6 tháng được tặng thêm nửa tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda CUV e: có giá 45 triệu đồng (không kèm pin) hoặc 65 triệu đồng (đã kèm pin), tốc độ tối đa 80km/h và có phạm vi di chuyển lên đến 70km/lần sạc. Nếu thuê pin, khách hàng cần trả phí 250.000 đồng/pin, nhưng có thể sử dụng dịch vụ đổi pin tại các tủ đổi pin sẽ được Honda Việt Nam triển khai từ tháng 6.

Cuối cùng, UC3 là mẫu xe máy điện mới nhất được hãng giới thiệu vào đầu năm nay, dự kiến sẽ được công bố giá vào tháng 6. Khác với ICON e: và CUV e: có pin tháo rời, bộ pin đi kèm Honda UC3 được lắp cố định dưới sàn xe, kết hợp với mô-tơ điện 6.000W cho tốc độ tối đa 80km/h, sạc đầy đi được 120km.