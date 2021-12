Dân trí Nếu chỉ xem thoáng qua thì dễ nhầm tưởng chiếc Honda CR-V đã vượt ẩu nên mới dẫn tới tình huống va chạm "chóng mặt" này, nhưng thực tế không phải vậy.

Bị xe tải huých vào hông sau, chiếc Honda CR-V đã hoàn toàn mất kiểm soát, xoay 360 độ trên đường.

Honda CR-V bị húc xoay 360 độ trên đường cao tốc vì điểm mù xe tải (Nguồn video: Otofun).

Nếu chỉ xem thoáng qua tình huống trên thì rất dễ nhầm tưởng chiếc Honda CR-V đã vượt ẩu. Tuy nhiên, khi quan sát vạch kẻ đường, có thể thấy rằng xe tải đã huých vào hông sau của chiếc Honda CR-V trong quá trình chuyển làn đường.

Có vẻ như tài xế xe tải đã chuyển làn thiếu quan sát, trong khi chiếc CR-V đi vào vùng điểm mù của xe tải.

Dù đã xảy ra va chạm, nhưng vẫn có thể coi là "trong rủi có may", vì cả xe tải và xe Honda CV-R, lẫn chiếc xe có camera hành trình ghi lại sự việc đều đã dừng lại kịp, trước khi hậu quả nghiêm trọng hơn có thể xảy ra.

Sau khi được chia sẻ trong các hội nhóm trên mạng xã hội, clip trên đã thu hút rất đông người xem và bình luận, do tình huống va chạm dễ gây hiểu nhầm về bên có lỗi.

"Cái sai đầu tiên là xe máy đỗ trên cầu quá nguy hiểm và gây cản trở giao thông. Thứ hai là xe tải rõ ràng lấn đường ép xe CR-V. Xe CR-V bị mắc kẹt giữa xe máy với xe tải chuyển làn, chưa kể xe tải đi phía trước bỗng nhiên đi chậm lại", tài khoản Hùng V. nhận xét.

"Xe tải chạy sang làn của CR-V để vượt xe tải chạy phía trước, trong khi CR-V rơi vào điểm mù của xe tải", tài khoản Thu M. bình luận.

Tuy nhiên, nhìn chung, các ý kiến bình luận đều cho rằng trong một tình huống va chạm khá "chóng mặt" như vậy, không có thiệt hại về người là điều đáng mừng, các bên đều cần coi đó là bài học kinh nghiệm khi di chuyển trên đường cao tốc.

"Va chạm do nhiều yếu tố, người không sao là may mắn rồi. Chúc các bác đi đường luôn luôn may mắn!" - tài khoản D. Nam bình luận.

Nhật Minh