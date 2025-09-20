Ford Territory bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi trụ lái gây nguy hiểm

Vừa tung chương trình triệu hồi 3 mẫu xe Ranger, Raptor và Everest chưa lâu, Ford Việt Nam lại tiếp tục triển khai chiến dịch triệu hồi mới. Lần này, Territory bị “xướng tên” và lượng xe gặp ảnh hưởng có 816 chiếc, được sản xuất tại nước ta từ ngày 5/12/2022 đến ngày 30/1/2023.

Theo thông báo của Ford Việt Nam, những chiếc Ford Territory này bị lỗi giá đỡ trụ lái do mối hàn không chính xác, khiến chi tiết trên có thể bị tách rời khỏi khung xương táp-lô. Khi đó, người dùng sẽ gặp khó và thậm chí là không thể điều khiển phương tiện, làm tăng nguy cơ va chạm hoặc chấn thương.

Ngoài ra, việc trụ lái bị tách rời cũng có thể làm hỏng hệ thống dây điện, dẫn đến khả năng ngăn túi khí của người lái bung ra theo thiết kế, làm tăng nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.

Đây là lần thứ hai Ford Territory bị triệu hồi tại Việt Nam, kể từ khi ra mắt khách hàng vào năm 2022. Lần triệu hồi gần nhất của mẫu xe này là vào tháng 5/2025, nhưng chỉ có 6 xe thuộc đời 2024 cần nâng cấp phần mềm mô-đun điều khiển động cơ (PCM) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Những người dùng có xe thuộc diện ảnh hưởng có thể liên hệ đại lý Ford gần nhất để tiến hành kiểm tra. Hãng xe Mỹ đưa ra giải pháp là gia cố bổ sung hoặc thay thế giá đỡ trụ lái nếu cần thiết, người dùng được miễn chi phí.

Theo Ford Việt Nam, thời gian khắc phục mỗi xe dự kiến ít hơn nửa ngày làm việc. Tuy nhiên, các đại lý có thể lưu giữ xe của người dùng trong khoảng thời gian dài hơn, tùy thuộc vào kế hoạch sửa chữa của từng cơ sở, do hãng xe Mỹ cũng đang triệu hồi hơn 21.000 chiếc Ranger, Raptor và Everest.

Những chiếc Ford Ranger, Raptor và Everest thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất trong giai đoạn 2021-2024, cần được cập nhật phần mềm điều khiển màn hình camera sau. Hiện tượng lỗi trên những xe này thể hiện qua màn hình giải trí, có thể bị đứng hình sau đó chuyển sang màn hình đen và hệ thống khởi động lại.

Nếu điều này xảy ra trong quá trình lùi xe, hình ảnh chiếu hậu có thể bị đứng hình, mất hoặc bị trễ, có thể làm giảm tầm nhìn của người lái về phía sau xe, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.