Miễn thuế trước bạ nhiều mẫu xe, Toyota tăng tốc cho cuộc đua doanh số cuối năm

Trong bối cảnh kinh tế biến động, ảm đạm trở thành tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp và người dân cũng thắt lưng buộc bụng hơn trong chi tiêu, đòi hỏi các thương hiệu kinh doanh mặt hàng giá trị cao như ô tô cần có những điều chỉnh kịp thời trong chiến lược kinh doanh để thu hút khách hàng.

Năm 2025, Toyota đã có những bước đi linh hoạt trong chính sách bán hàng mỗi tháng, với đa dạng chương trình khuyến mại lớn, để những mẫu xe của hãng đến gần hơn với đông đảo khách hàng. Điều này giúp Toyota thu về kết quả tích cực khi ghi nhận doanh số tăng trưởng ấn tượng qua từng tháng.

Tháng 10, 7.768 xe Toyota đã được giao đến tay khách hàng, tăng 11% so với tháng trước đó. Nếu tính cả Lexus, thương hiệu Nhật Bản cán mốc 8.000 xe. Yaris Cross, Vios, Corolla Cross hay Veloz Cross tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột doanh số, lần lượt là 1.833 xe, 1.402 xe, 870 xe và 817 xe.

Khách hàng tiết kiệm lên đến 153 triệu đồng khi mua xe Toyota trong tháng 11 (Ảnh: Toyota).

Nhằm tiếp thêm sức mạnh trong giai đoạn cao điểm cuối năm, quyết tâm mang những chiếc xe Toyota đến với đông đảo gia đình Việt, hãng xe Nhật Bản triển khai hàng loạt chương trình bán hàng hấp dẫn.

Ưu đãi tương đương 100% thuế trước bạ cho khách hàng mua Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Camry, giúp tiết kiệm đến 153 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Khách hàng mua Yaris Cross, Corolla Cross và Hilux được hưởng ưu đãi đến 50% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cũng dành tặng cho khách hàng mua bộ đôi BMPV, Yaris Cross, Corolla Cross bản xăng, gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Toyota khuyến mại thuế trước bạ cho 7 mẫu xe trong tháng 11 (Ảnh: Toyota).

Với những khách hàng mua xe theo hình thức trả góp, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) sẵn sàng chia sẻ với chính sách hỗ trợ lãi suất vay hấp dẫn.

Theo đó, khách hàng mua bất kỳ mẫu xe Hybrid Electric (HEV) nào của Toyota cũng được ưu đãi lãi suất vay chỉ từ 1,49%/năm, cố định trong 6 tháng đầu. Mức 1,99%/năm được áp dụng cho các mẫu xe BMPV, Vios, phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross.

Ngoài ra, ưu đãi lãi suất vay trả góp chỉ từ 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu cho khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) mua xe mới là Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV tại các đại lý có hoạt động T-Sure trên toàn quốc vẫn tiếp tục được hãng Nhật duy trì trong tháng này.

Bên cạnh ưu đãi lãi suất, khách hàng bán xe cũ mua một trong ba mẫu xe HEV kể trên còn có thêm hai lựa chọn khác là: quà tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), và dán kính miễn phí.

Toyota lần đầu triển khai chính sách vay trả trước 0 đồng cho các đối tượng khách hàng gồm: cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (bao gồm giáo viên, y bác sĩ, lực lượng vũ trang, viên chức); nhân viên thuộc công ty trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam; nhân viên thuộc đối tác, nhà cung cấp, hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam khi mua bất kỳ mẫu xe nào của Toyota.

TFSVN áp dụng mức lãi suất chỉ từ 7,99% trong 1 năm đầu cho khách hàng mua xe theo chính sách này.

Hàng loạt những chính sách hỗ trợ từ hãng, đại lý và TFSVN được kỳ vọng sẽ là động lực giúp đông đảo khách hàng hoàn thành mục tiêu sở hữu xe mới trong năm 2025, sẵn sàng cho những hành trình an tâm dịp cuối năm.

Ưu đãi 100% thuế trước bạ, bền bỉ, tiết kiệm, Vios được đông đảo khách hàng, người lần đầu mua xe lựa chọn (Ảnh: Toyota).

Là người quan tâm, theo dõi thị trường xe lâu năm, anh Trần Hoàng Anh (46 tuổi, Phú Thọ) cho biết: “Cuối năm đa phần các hãng đều chạy chương trình ưu đãi để tăng doanh số dịp cao điểm nhưng quan sát thì Toyota đang là một trong những hãng mạnh tay nhất, giúp rào cản về giá được tháo gỡ”.

Gia đình anh hiện sở hữu 3 mẫu xe, trong đó có 2 xe mang thương hiệu Toyota. Vừa qua, anh sắm cho con trai một chiếc Toyota Vios: “Giá bán của Vios giờ dễ tiếp cận, nhiều ưu đãi, tiết kiệm, bền, phụ tùng linh kiện rẻ. Tôi thấy Vios hợp với người mới dùng xe. Tôi bảo con, bố mẹ hỗ trợ để con có nền tảng, sau con kinh doanh tốt, kinh tế vững thì có thể nghiên cứu đổi xe khác”.

Nhiều đại lý Toyota cũng ghi nhận, số lượng khách hàng gọi điện, đến showroom tìm hiểu xe và lái thử tăng mạnh từ cuối tháng 10 đến nay do nhu cầu mua xe cuối năm và tâm lý đây là thời điểm các hãng tung ra nhiều ưu đãi.

Hãng xe Nhật Bản kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì chuỗi thành tích kinh doanh ấn tượng và sự tin yêu trong lòng khách hàng Việt.