Hơn 21.000 chiếc Ford Ranger, Raptor và Everest cần triệu hồi tại Việt Nam

Ford Việt Nam mới đây thông báo chương trình triệu hồi với quy mô “khủng”. Danh sách đề cập 7.947 chiếc Ford Everest được sản xuất trong khoảng thời gian 1/12/2021-11/4/2024 và 2.179 xe Ranger Raptor (26/4/2022-28/5/2024) xuất xưởng nhà máy Thái Lan; cùng 11.002 chiếc Ranger (10/8/2022-13/4/2024) lắp ráp tại nhà máy Ford Hải Dương.

Tổng sản phẩm thuộc đợt triệu hồi lần này của hãng xe Mỹ lên tới 21.128 chiếc. Xe chủ yếu thuộc thế hệ mới nhất đang được phân phối, nhưng cũng có một lượng nhỏ thuộc đời cũ, do bản nâng cấp của Ford Ranger, Ranger Raptor và Everest lần lượt ra mắt Việt Nam từ tháng 8/2022.

Ford Ranger đang là một trong những mẫu xe xăng/dầu bán chạy nhất thị trường. Sau 8 tháng đầu năm, dòng xe bán tải này tiêu thụ được tổng cộng 10.894 chiếc (Ảnh: FVN).

Theo hãng xe Mỹ, đợt triệu hồi này có mục đích cập nhật phần mềm điều khiển màn hình camera sau trên những xe thuộc diện ảnh hưởng. Hiện tượng lỗi trên những xe này thể hiện qua màn hình giải trí, có thể bị đứng hình sau đó chuyển sang màn hình đen và hệ thống khởi động lại.

Nếu điều này xảy ra trong quá trình lùi xe, hình ảnh chiếu hậu có thể bị đứng hình, mất hoặc bị trễ, có thể làm giảm tầm nhìn của người lái về phía sau xe, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Ford Việt Nam nhấn mạnh, lỗi này được phát hiện bởi các kỹ sư trong quá trình giám sát chất lượng sản phẩm.

Ford Everest đang là sản phẩm “hút” khách nhất phân khúc SUV cỡ D, với lũy kế doanh số 8 tháng đầu năm 2025 đạt 7.276 chiếc (Ảnh: Đại lý Ford).

Những người dùng có xe thuộc diện ảnh hưởng có thể chủ động liên lạc với đại lý để đặt lịch hẹn dịch vụ. Thời gian cần thiết để cập nhật phần mềm dự kiến ít hơn một ngày làm việc, nhưng các đại lý có thể giữ xe lại trong khoảng thời gian dài hơn, do phụ thuộc vào kế hoạch sửa chữa của từng cơ sở.

Lần gần nhất Ford Ranger, Ranger Raptor và Everest đồng loạt bị “xướng tên” trong lệnh triệu hồi có quy mô lớn là vào tháng 4/2020. Tổng cộng 11.746 xe thuộc diện ảnh hưởng cần cập nhật phần mềm mô-đun điều khiển hộp số và động cơ, do gặp nguy cơ hỏng bánh răng bơm dầu hộp số trong khi vận hành, dẫn đến báo lỗi hộp số và mất truyền lực, tăng nguy cơ va chạm.