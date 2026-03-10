Hãng xe Trung Quốc thừa nhận đạo nhái ý tưởng quảng cáo của Range Rover

Chủ tịch Great Wall Motor (GWM) - ông Wei Jianjun - đã đăng video xin lỗi chính thức vào ngày 6/3 sau khi có xác nhận rằng một poster quảng cáo cho mẫu Wey V9X đã sao chép ý tưởng từ tài liệu sáng tạo của Land Rover.

Ông Wei cho biết cuộc điều tra nội bộ đã xác nhận việc sao chép trái phép gần như toàn bộ ý tưởng của chiến dịch quảng cáo Land Rover từng sử dụng cho mẫu Range Rover Sport vào năm 2025.

Hình ảnh so sánh cho thấy poster quảng cáo xe Wey V9X (trái) có ý tưởng giống chiến dịch của Land Rover dành cho Range Rover Sport 2025 (Ảnh: CarNewsChina).

Ông Wei khẳng định rằng GWM sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm về pháp lý và kinh tế phát sinh từ hành vi vi phạm bản quyền.

Trước đó, tác giả gốc - một nhà thiết kế tham gia chiến dịch “Hidden Force” của Range Rover Sport - đã chỉ ra sự giống nhau trên mạng xã hội, bao gồm nền đỏ sẫm, cụm ánh sáng và bố cục chủ thể gần như giống hệt.

Thương hiệu cao cấp Wey của GWM cũng từng vướng bê bối tương tự vào đầu năm 2025, khi video quảng bá cho mẫu MPV Gaoshan được mang ra so sánh với quảng cáo của Lexus. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Chủ tịch GWM trực tiếp xác nhận các cáo buộc đạo nhái ý tưởng và đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Sau phát biểu xin lỗi của chủ tịch, CEO Zhao Yongpo của Wey cũng công khai xin lỗi, mô tả vụ việc là “sự tắc trách nghiêm trọng trong công việc”.

Ông Zhao nhận trách nhiệm cá nhân với tư cách lãnh đạo thương hiệu, cho rằng “không có lời biện minh nào” cho việc không tôn trọng thiết kế gốc.

Ông xác nhận tất cả tài liệu quảng cáo vi phạm đã được gỡ khỏi các nền tảng chính thức, đồng thời nhấn mạnh rằng dù có thể tham khảo ý tưởng sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ nguyên bản phải được tôn trọng.

Wey V9X là SUV 6 chỗ cỡ lớn thuộc phân khúc cao cấp, cạnh tranh trực diện với Aito M9 tại thị trường Trung Quốc - mẫu xe đang dẫn đầu phân khúc giá 500.000 nhân dân tệ (1,9 tỷ đồng trở lên).

Wey V9X là xe hybrid sạc ngoài (PHEV) (Ảnh: GWM).

GWM định vị V9X là mẫu xe công nghệ đầu bảng, sử dụng kiến trúc mô-đun “GWM One” (Guiyuan S), hỗ trợ hệ thống điện áp cao 800V và sạc nhanh 6C. Nhà máy tại Baoding hiện được thiết lập với công suất 3.500 xe mỗi tháng, tuy nhiên dữ liệu đăng ký trong tháng 2 cho thấy mức sử dụng công suất của toàn thương hiệu vẫn dưới 60%.

Dù vướng khủng hoảng truyền thông gần đây, GWM chưa điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu 500.000 xe trong năm 2026, trong đó V9X được kỳ vọng đóng vai trò “đại sứ thương hiệu” ở các thị trường quốc tế.