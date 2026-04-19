Kia Sorento HEV 2026 ra mắt thị trường Việt, đối thủ của Santa Fe Hybrid

Sáng 18/4, Kia lần đầu tiên trưng bày Sorento phiên bản HEV mới tại thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Giá và thời điểm mở bán chưa công bố.

Trong dải sản phẩm hiện tại của Kia Việt Nam, Sorento động cơ xăng và dầu đều đã được nâng cấp lên phiên bản facelift từ tháng 9/2025, với giá dao động 1,199-1,419 tỷ đồng. Trong khi đó, Sorento HEV và PHEV vẫn là phom cũ, có giá bán 1,149-1,399 tỷ đồng.

Khi mở bán chính thức, giá xe Sorento HEV dự kiến cao hơn phiên bản máy xăng hiện hữu.

Kia Sorento HEV 2026 lần đầu trưng bày tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý Kia).

Tham khảo từ thị trường quốc tế, Sorento HEV nâng cấp giữ nguyên thông số động cơ. Theo đó, bản HEV dùng động cơ 1.6L Hybrid tự sạc, cho công suất 227 mã lực và mô-men xoắn 350Nm.

Các phiên bản máy xăng và máy dầu đã loại bỏ phiên bản thấp cấp, nên nhiều khả năng Sorento HEV chỉ giữ lại phiên bản Signature, sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh AWD, đi kèm 4 chế độ lái cơ bản (Comfort, Eco, Sport, Smart) và 3 chế độ lái off-road (Snow, Mud, Sand).

Sau Sorento HEV và Carnival HEV, phiên bản hybrid của Sportage và Seltos nhiều khả năng cũng được đưa về Việt Nam trong tương lai.

Sorento HEV 2026 vẫn dùng động cơ 1.6L Hybrid tự sạc (Ảnh: Đại lý Kia).

Theo công bố của hãng xe Hàn, mẫu SUV mới sử dụng công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC tương tự "người anh em" Carnival Hybrid.

Hệ thống E-VMC có ba tính năng chính. Trong đó, E-Ride hỗ trợ triệt tiêu dao động khi xe đi qua gờ giảm tốc hoặc đường gồ ghề. E-Handling tăng ổn định thân xe khi vào cua, tự động điều chỉnh lực phanh và mô-men xoắn giúp xe bám đường tốt hơn, nâng cao độ chính xác khi đánh lái.

Cuối cùng, E-EHA hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, gia tăng độ ổn định thân xe trong các tình huống cần xử lý nhanh.

Vô lăng của Sorento HEV 2026 khác biệt so với bản máy xăng, dầu (Ảnh: Đại lý Kia).

Các nâng cấp còn lại nhiều khả năng tương tự các phiên bản máy xăng, dầu. Phía trước xe sử dụng đèn pha LED dạng dọc giống Carnival, dải đèn LED định vị mảnh hơn và lưới tản nhiệt mới. Đèn hậu và bộ mâm được thiết kế mới.

Nâng cấp nổi bật bên trong khoang cabin là cụm màn hình đôi 12,3 inch, gồm bảng đồng hồ sau vô lăng và màn hình giải trí trung tâm. Màn hình trung tâm hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cần số truyền thống thay bằng cần số điện tử. Vô lăng hai chấu mới khác với vô lăng của phiên bản máy xăng, dầu.

Gói ADAS nâng cấp lên bản 2.0, bổ sung cảm biến bên hông, cùng hai tính năng cảnh báo mới: hỗ trợ tránh va chạm phía trước và sau. Các tính năng ADAS sẵn có ở phiên bản hiện hành được giữ nguyên.

Kia Sorento HEV 2026 thuộc phân khúc SUV cỡ D hiện có khoảng 10 lựa chọn khác nhau, nhưng đối thủ trực tiếp có duy nhất Hyundai Santa Fe Hybrid giá 1,369 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, phân khúc SUV cỡ D tại thị trường Việt Nam đang là sự thống trị của Ford Everest với tổng doanh số gần 3.600 xe.

Xếp thứ 2 là Mazda CX-8 với hơn 900 xe trong quý đầu tiên của năm và vị trí thứ 3 thuộc về Hyundai Santa Fe với gần 700 xe. Kia Sorento đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp các SUV cỡ D bán chạy nhất quý I.