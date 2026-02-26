Mazda thừa nhận học theo Trung Quốc cách làm xe điện

Quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhà sản xuất ô tô Changan của Trung Quốc đã định hình các mẫu xe điện mà Mazda dự kiến tung ra trong thời gian tới.

Mazda từng giới thiệu mẫu crossover thuần điện MX-30 nhưng không đạt được thành công như kỳ vọng. Giờ đây, hãng tái cấu trúc danh mục xe điện tại Trung Quốc và một số thị trường khác, với mẫu sedan 6e và SUV CX-6e.

Mazda 6e (trên) và CX-6e (Ảnh: Mazda).

Hai mẫu xe thuần điện tương đồng về kết cấu này ra mắt cách nhau không lâu; tuy nhiên, một lãnh đạo cấp cao của Mazda châu Âu thừa nhận rằng giữa chúng tồn tại khoảng cách phát triển đáng kể, chủ yếu do quá trình học hỏi đầy thách thức khi hãng hợp tác với Changan.

Ông Christian Schultze, Giám đốc Nghiên cứu Công nghệ của Mazda châu Âu, chia sẻ rằng cả hai xe đều được phát triển dựa trên mẫu sedan L07 và SUV S07 của thương hiệu xe điện Deepal thuộc Changan, sau đó được điều chỉnh cho các thị trường toàn cầu dưới liên doanh Mazda.

Vậy điều gì thực sự tạo nên sự khác biệt giữa Mazda 6e (ra mắt năm 2024) và CX-6e ra mắt một năm sau đó?

Mẫu Mazda 6e (Ảnh: Mazda).

Ông Schultze giải thích: “Tôi cho rằng chúng tôi đã tiến thêm nửa bước nữa. 6e là dự án phát triển chung đầu tiên với đối tác Changan Mazda Automobile cho một mẫu xe bán tại châu Âu.

Đó là trải nghiệm học hỏi rất lớn với họ, bởi trước đó họ chưa từng phát triển một mẫu xe dành riêng cho thị trường châu Âu. Đồng thời, đây cũng là trải nghiệm mới với chúng tôi, vì chúng tôi phải giải thích nhiều hơn bình thường”.

Ông cho biết, nếu như trung tâm R&D tại Hiroshima (Nhật Bản) phối hợp rất trơn tru với đội ngũ châu Âu, thì khi có thêm Changan Mazda Automobile, cách thức phối hợp đã có nhiều thay đổi.

Việc xây dựng sự thấu hiểu chung cho các dự án như vậy tốn nhiều thời gian và công sức hơn dự tính ban đầu của Mazda.

Dù có ngoại hình gần như giống hệt các phiên bản Mazda EZ-6 và EZ-60 bán tại Trung Quốc, nhưng các bản dành cho châu Âu phải đáp ứng những quy định khác. Đây là thách thức lớn với đội ngũ kỹ sư vốn chưa quen với tiêu chuẩn châu Âu.

“Khi phát triển xe cùng Hiroshima, chúng tôi gần như đã có sẵn khoảng 98% những gì chúng tôi mong muốn. Sau đó chỉ là tinh chỉnh. Nhưng với Changan Mazda Automobile, chúng tôi phải quay lại từ những điều cơ bản”, ông nói.

“Ví dụ, họ chưa từng thiết lập hệ thống radar theo tiêu chuẩn châu Âu. Chúng tôi phải giải thích yêu cầu và lý do tại sao chúng quan trọng. Điều đáng ghi nhận là họ phản hồi rất nhanh và sẵn sàng tìm hiểu. Nhưng trước hết, chúng tôi phải truyền đạt được sự thấu hiểu đó”.

Dù gặp nhiều khó khăn ban đầu, những kinh nghiệm rút ra từ dự án 6e đã giúp Mazda hoàn thiện CX-6e tốt hơn.

Mẫu Mazda CX-6e (Ảnh: Mazda).

Theo ông Schultze, động cơ điện dùng cho mẫu CX-6e là phiên bản phát triển nâng cao, mang lại hiệu suất cao hơn và công suất duy trì lớn hơn so với mẫu 6e. Điều này phù hợp với triết lý của Mazda: mỗi mẫu xe mới phải tốt hơn một chút so với trước.

Mẫu Mazda 6e đang bán tại châu Âu có công suất 255 mã lực ở bản Standard Range và 241 mã lực ở bản Long Range. Trong khi đó, CX-6e duy trì mức công suất cao hơn khi kết hợp cùng bộ pin dung lượng 80kWh.

Ông Schultze xác nhận rằng những kinh nghiệm R&D học hỏi được từ liên doanh với Changan sẽ được phản ánh trên các mẫu xe điện trong tương lai, sử dụng nền tảng khung gầm do Mazda tự phát triển.