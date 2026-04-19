Xe hybrid tăng mạnh tiêu thụ sau khi được áp thuế tiêu thụ đặc biệt mới

Trong tháng 3, các thành viên thuộc Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) bán ra tổng cộng 3.149 xe hybrid, tăng gần 2,8 lần so với tháng trước. Bên cạnh xu thế tăng trưởng chung của thị trường, thuế tiêu thụ đặc biệt mới với các dòng xe hybrid được xem là một trong những yếu tố quan trọng.

Nhiều dòng xe hybrid ghi nhận doanh số tăng mạnh trong tháng 3 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, từ ngày 1/1/2026, xe HEV (hybrid tự sạc) được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đó, chỉ các dòng xe PHEV (hybrid cắm sạc) được hưởng ưu đãi này.

Thuế tiêu thụ đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp tới giá bán cũng như biểu giá tính thuế trước bạ của các dòng xe HEV, qua đó giúp người dùng tiết kiệm tới cả trăm triệu đồng so với trước đây. Tuy nhiên, không phải dòng xe nào cũng đủ điều kiện hưởng ưu đãi này, mà cần đáp ứng một số quy chuẩn.

Dù vậy, nhiều dòng xe hybrid đã được giảm giá niêm yết trong quý I, điển hình như dải sản phẩm của Toyota Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm, hãng xe Nhật Bản lần lượt công bố giá bán mới của các sản phẩm xăng lai điện, ví dụ như Innova Cross Hybrid được giảm 45 triệu hay Alphard HEV được giảm tới 200 triệu đồng.

Mẫu xe Giá cũ Giá mới Mức giảm Yaris Cross HEV 765.000.000 728.000.000 37.000.000 Corolla Cross HEV 905.000.000 865.000.000 40.000.000 Innova Cross HEV 1.005.000.000 960.000.000 45.000.000 Camry HEV Top 1.530.000.000 1.460.000.000 70.000.000 Alphard HEV 4.615.000.000 4.415.000.000 200.000.000

Giá bán lẻ đề xuất mới của các dòng xe Toyota hybrid (Đơn vị: Đồng).

Cuối tháng 2, Honda HR-V e:HEV RS được nhà phân phối điều chỉnh giá niêm yết giảm 34 triệu, hạ xuống 835 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài ra, tình hình biến động của giá xăng/dầu trong tháng 3 cũng có thể xem là một nguyên nhân thúc đẩy sức tiêu thụ của các dòng xe hybrid. Trước khi được điều chỉnh giảm mạnh như hiện tại, khách hàng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm giúp tối ưu chi phí vận hành.

Điều này được thể hiện rõ ràng qua doanh số của các dòng xe hybrid. Những sản phẩm như Toyota Innova Cross, Corolla Cross, Camry, CR-V, HR-V hay Alphard đều ghi nhận sức tiêu thụ tốt hơn ở biến thể xăng lai điện, dù phiên bản thuần xăng có giá bán dễ tiếp cận hơn.