Sếp GWM: "Xe Trung Quốc còn tụt hậu so với các cường quốc ô tô"

Bất chấp đà tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và xuất khẩu trong năm 2026, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc vẫn còn "khoảng cách rất lớn" so với các hãng xe hàng đầu thế giới.

Đây là nhận định của ông Wei Jianjun, Chủ tịch Great Wall Motor (GWM), được đưa ra trong một cuộc họp thường niên gần đây với nhân viên, theo thông tin từ Yiche.

Ông Wei Jianjun cho rằng, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vẫn còn "khoảng cách rất lớn" so với các hãng xe hàng đầu thế giới (Ảnh: pandaily).

Phát biểu này, được đưa ra vào đầu tháng 2 và nhanh chóng lan truyền trên truyền thông Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh các thương hiệu nội địa đang gia tăng thị phần trong nước và mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Wei Jianjun nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, bao gồm cả GWM, cần duy trì thái độ thận trọng và tránh đánh giá quá cao năng lực cạnh tranh của mình.

Vị chủ tịch cho rằng các nhà sản xuất từ những cường quốc ô tô lâu đời như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ vẫn vượt trội về kinh nghiệm sản xuất và chiều sâu công nghệ. Ông kêu gọi các hãng xe trong nước cần tiếp tục học hỏi từ họ và khắc phục những thiếu sót.

Dẫn chứng về cách xử lý vấn đề chất lượng sản phẩm, ông Wei Jianjun lấy Toyota làm ví dụ. Theo ông, Toyota vẫn duy trì được niềm tin của người dùng dù thường xuyên có các đợt triệu hồi sản phẩm là nhờ sự chủ động đối diện với vấn đề và minh bạch quá trình sửa chữa tới khách hàng.

GWM Tank 500 tại thị trường Việt Nam (Ảnh: GWM Việt Nam).

Ông Wei cũng cảnh báo về những rủi ro của toàn ngành. Ông cho rằng cuộc đua giảm giá khốc liệt tại thị trường Trung Quốc có thể tạo ra những thách thức dài hạn nếu không dựa trên nền tảng hoạt động kinh doanh bền vững và chất lượng sản phẩm.

Về mảng xuất khẩu, ông lưu ý rằng chiến lược mở rộng ra nước ngoài của các hãng xe Trung Quốc hiện vẫn phụ thuộc lớn vào lợi thế giá rẻ, điều này có thể gây rào cản cho việc phát triển thương hiệu tại thị trường quốc tế về lâu dài.

Năm 2025, GWM đạt mức tiêu thụ hơn 1,32 triệu xe trên toàn cầu, bao gồm 403.700 xe năng lượng mới và 506.100 xe bán ở nước ngoài.

Đáng chú ý, xe năng lượng mới chỉ chiếm khoảng 30% tổng lượng xe xuất xưởng của GWM, phần lớn danh mục sản phẩm vẫn là xe thuần xăng và xe hybrid.

Con số này cho thấy sự khác biệt chiến lược so với đối thủ BYD, hãng xe đã dừng sản xuất xe thuần xăng để chuyển sang xe năng lượng mới trong những năm gần đây.