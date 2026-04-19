Nhiều người mua xe máy điện VinFast tại sự kiện “Đổi xăng lấy điện”

Nhộn nhịp ngay từ ngày đầu

Trong 2 ngày (17-18/4), khu vực phía trước Vincom Plaza Mỹ Tho - nơi diễn ra sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” luôn nhộn nhịp.

Không gian mở, đặt ngay mặt tiền trung tâm thương mại, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân qua lại, từ những người đi mua sắm đến các gia đình tranh thủ dừng chân tìm hiểu, trải nghiệm xe máy điện.

Anh Quang Hòa (phường Mỹ Tho) cho biết, trong lúc đưa con đi học về, anh ghé qua để tham khảo và trải nghiệm thực tế. Sau khi chạy thử dòng VinFast Evo Grand, anh ấn tượng với mẫu xe này.

“Xe chạy êm, tăng tốc mượt, thiết kế đẹp, pin rời có thể mang lên nhà sạc rất tiện, nhất là với người hay đi xa”, anh Hòa nhấn mạnh.

Anh Quang Hòa ấn tượng với vận hành của mẫu xe Evo Grand sau khi lái thử (Ảnh: BTC).

Nhóm khách trẻ cũng bị thu hút bởi dải sản phẩm tại sự kiện. Minh Thư, học sinh THPT, lần đầu trải nghiệm và đã nhanh chóng có thiện cảm với VinFast Evo Grand Lite. Mẫu xe dành cho người chưa có bằng lái, sở hữu tính năng giới hạn tốc độ cùng thiết kế thời trang.

“Xe chạy rất êm, ga nhẹ, không bị giật. Em thấy dễ điều khiển, mà lại không cần bằng lái nên rất phù hợp với tụi em”, Minh Thư nhận xét.

Minh Thư (học sinh THPT) trải nghiệm mẫu Evo Grand Lite tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Sự kiện còn có sự xuất hiện của VinFast Viper, mẫu xe thu hút nhiều sự quan tâm từ khi ra mắt tới nay.

Anh Phước Minh (phường Đạo Thạnh) cho biết đây là lần đầu anh trực tiếp quan sát mẫu xe đổi pin này và những gì Viper thể hiện đã tạo ấn tượng tích cực.

“Ngoại hình đẹp, nhiều trang bị công nghệ và thao tác đổi pin cũng rất tiện lợi. Giá của xe tại sự kiện được niêm yết với nhiều ưu đãi và ở mức khoảng hơn 34 triệu đồng, đây là một mức giá hấp dẫn”, anh Minh chia sẻ.

Mẫu xe đổi pin VinFast Viper thu hút sự quan tâm (Ảnh: BTC).

Không khí sôi động ở khu vực trải nghiệm nhanh chóng lan sang khu tư vấn, nơi lượng khách quan tâm đến các dòng xe phổ thông tăng. Nhiều người từ chỗ ghé xem đã ngồi lại hỏi kỹ về giá bán, chính sách hỗ trợ và phương án đổi xe.

Ưu đãi mạnh, khách chốt mua ngay tại sự kiện

Nhiều khách hàng quyết định lựa chọn hình thức “thu xăng đổi điện”, trong đó có chị Thu Thảo.

“Tôi không nghĩ chiếc xe máy xăng cũ của mình lại bán được giá 6 triệu đồng, tính ra mua xe máy điện mới mà chỉ tốn chưa đến 15 triệu đồng”, chị Thu Thảo ấn tượng với mức ưu đãi lên tới 13% khi mua xe.

Chị Thảo chốt mua chiếc Evo Grand ngay tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Anh Nguyễn Phước Tài chạy thử và quyết định chốt mua VinFast Feliz 2025 vì chất lượng xe đáp ứng đúng nhu cầu.

“Xe êm, bốc hơn tôi nghĩ. Quan trọng là chi phí vận hành thấp”, anh Tài nhấn mạnh.

Nhiều khách hàng chốt mua xe ngay sau khi lái thử và được tư vấn. Dải sản phẩm đa dạng cùng các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, trong đó có phương án trả góp phù hợp, đã rút ngắn đáng kể quá trình ra quyết định.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết lượng khách tăng mạnh vào buổi tối; có thời điểm một tư vấn viên phải hỗ trợ cùng lúc 2-3 khách.

Càng về tối, khách hàng tham dự sự kiện càng đông (Ảnh: BTC).

Chương trình tiếp tục diễn ra trong ngày 19/4 tại Vincom Plaza Mỹ Tho. Với những khách hàng đang tính chuyển từ xe xăng sang xe điện, đây là dịp để lái thử, tham khảo chính sách hỗ trợ và chốt phương án mua xe ngay tại chỗ.